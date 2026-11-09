يواصل الارتفاع.. سعر الذهب عيار 18 يسجل رقما جديدا

واصل سعر الذهب اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 في مصر الارتفاع بنحو 15 جنيهًا، منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مع بداية اليوم.

سعر الذهب اليوم

صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 7120 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى 6230 جنيه للجرام.

وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 5340 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 14 عند 4155 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 49840 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

أسعار السبائك

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71200 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 221432 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 356000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 4099 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24).