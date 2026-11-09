مفتي الجمهورية: الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية والرشيدة منها تنطلق من قواعد أصولية مستقيمة.. ودراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج إلى تأصيل علمي وفقهي

مفتي الجمهورية لطلاب جمعية سفراء الهداية ويؤكد:

-الفتوى الرشيدة تنطلق من قواعد أصولية مستقيمة وتحديد دقيق لمناط الحكم الشرعي

-تنوع برامج دار الإفتاء يعكس شمولية رسالتها في إعداد الكوادر العلمية والإفتائية

-الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية تستوجب امتلاك أدوات الفهم

-وفي ختام دورة “المصارف الإسلامية” .. يؤكد: دراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج إلى تأصيل علمي وفقهي

شهد الدكتور، نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ختامَ فعاليات الدورة التدريبية «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب جمعية سفراء الهداية من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، وذلك بحضور الدكتور، علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، الأستاذ الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، مستشار الشؤون المالية لفضيلة المفتي، الدكتور، محمد وسام، عضو الهيئة الاستشارية بدار الإفتاء، والشيخ، محمد الشيلاني، مدير إدارة التدريب بدلر الإفتاء، الأستاذ خالد طه، المدير التنفيذي لجمعية سفراء الهداية، الأستاذ علي عبدالواحد، مستشار الجمعية للشئون الحكومية، الأستاذ ياسر عبدالهادي، مدير البرامج والأداء بالجمعية، وعدد من أمناء الفتوى والباحثين بدار الإفتاء المصرية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، أن إعداد الكوادر الإفتائية وتأهيلها علميًّا ومنهجيًّا يمثل أحد المسارات الأساسية لرسالة دار الإفتاء المصرية، موضحًا أن الفتوى المعاصرة لا تنفصل عن التأصيل العلمي والفقهي، بل تستند إلى قواعد أصولية مستقيمة تُمكِّن المفتي من فهم الواقع وتحديد مناط الحكم الشرعي وتنزيله على الوقائع والمستجدات.

وأشار فضيلته إلى أن تنوع الدورات والبرامج التي تنظمها الدار يعكس شمولية رسالتها العلمية، ويؤكد أهمية الجمع بين التأهيل الإفتائي والمعرفة المتخصصة في المجالات المختلفة، لافتًا إلى أن تدريب طلاب جمعية سفراء الهداية على منهجية الفتوى المعاصرة يسهم في ترسيخ الفهم المنضبط للأحكام الشرعية، وتعزيز القدرة على التعامل مع القضايا المستجدة وفق منهج علمي راسخ.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الفتوى مسؤولية علمية ومجتمعية تستوجب امتلاك أدوات الفهم والاستنباط، والإلمام بالقواعد الشرعية والمقاصد الكلية، بما يحقق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتطلبات الواقع، ويضمن تقديم خطاب إفتائي واعٍ قادر على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة.

وفي ختام الدورة، كرَّم فضيلة مفتي الجمهورية طلاب جمعية سفراء الهداية المشاركين في البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهودهم وحرصهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لفهم منهجية الفتوى المعاصرة، والاستفادة من الخبرات العلمية والإفتائية التي قدمتها دار الإفتاء المصرية.

المفتي يشهد ختام دورة “المصارف الإسلامية”

كما شهد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ختام فعاليات الدورة التدريبية «المصارف الإسلامية بين الضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية»، التي نظمها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية لطلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا، بحضور قيادات دار الإفتاء المصرية وممثلي مركز الاقتصاد الإسلامي، وأمناء الفتوى والباحثين بالدار.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن التأهيل العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي يمثل ضرورة لمواكبة التطورات المتلاحقة في المعاملات المالية والمصرفية، مشيرًا إلى أن دراسة هذه القضايا تستلزم الجمع بين المعرفة الاقتصادية والتأصيل الفقهي، بما يضمن فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بها وتنزيلها على واقع المعاملات بصورة صحيحة.

وأوضح فضيلته أن تنوع البرامج التدريبية التي تقدمها دار الإفتاء المصرية يعكس رسالتها العلمية ومسؤوليتها في نشر الفهم الصحيح للدين، كما يجسد الثقة التي تحظى بها لدى المؤسسات والجهات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أن تأهيل الطلاب في مجال المصارف الإسلامية يأتي ضمن جهود الدار لتعزيز الوعي بالضوابط الشرعية والقيم الأخلاقية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن تخريج المشاركين في هذه الدورة يمثل خطوة مهمة في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية المعاصرة انطلاقًا من قواعد أصولية وفقهية راسخة، تكشف عن مناط الأحكام وتحقق التوازن بين متطلبات الواقع ومقاصد الشريعة الإسلامية.

وفي ختام الفعاليات، كرَّم فضيلة مفتي الجمهورية طلاب مركز الاقتصاد الإسلامي للدراسات والبحوث بإندونيسيا المشاركين في الدورة؛ تقديرًا لحرصهم على الاستفادة من البرنامج التدريبي وما تضمنه من معارف علمية وفقهية متخصصة في الأحكام المتعلقة بالمصارف الإسلامية.