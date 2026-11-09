أول تعليق من فاروق فلوكس بعد إعلان تكريمه فى مهرجان القاهرة

كشف الفنان فاروق فلوكس عن سعادته الغامرة بعد إعلان تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر .

وقال فاروق فلوكس فى تصريح خاص لصدى البلد : انني أشعر بسعادة بالغة بهذا التكريم الذى جاء فى هذا التوقيت وتم التواصل مع ابنتى يسر فلوكس والتى ابلغتني به وأنا سعيد بهذا التقدير الكبير لى.

تكريم فاروق فلوكس

وقد أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ47، تكريم الفنان القدير فاروق فلوكس، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمشواره الفني الطويل، وما قدمه للفن المصري على مدار عقود من الإبداع والعطاء.

تكريم فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر يمثل تقديرًا مستحقًا لفنان اختار أن تكون موهبته وحضوره هما عنوان مسيرته، وأن يظل جزءًا من ذاكرة الفن المصري عبر أجيال متعاقبة.

ينتمي فاروق فلوكس إلى جيل من الممثلين الذين أدركوا أن قيمة الأداء لا ترتبط بالضرورة بمساحة الدور أو عدد المشاهد، وإنما بقدرة الممثل على ترك أثر لدى الجمهور، حتى وإن كان ظهوره محدودًا.

فقد امتلك فلوكس أدوات خاصة في بناء الشخصية، مستفيدًا من خلفيته المسرحية ، وتكمن إحدى أبرز نقاط قوته في قدرته على تقديم الشخصيات ذات الملامح الكوميدية دون الوقوع في فخ المبالغة أو الأداء المفتعل، كما استطاع أن يمنح الشخصيات الثانوية أبعادًا إنسانية ودرامية تجعلها أكثر حضورًا وتأثيرًا.

كما أن تجربته في المسرح، خاصة مع كبار نجوم الكوميديا، أسهمت في صقل أدواته ومنحته حسًا إيقاعيًا واضحًا في الأداء، وهو ما انعكس على مشاركاته السينمائية والتليفزيونية.

وربما لا يُصنف فاروق فلوكس ضمن نجوم البطولة المطلقة، لكن قيمته الحقيقية تكمن في كونه أحد الممثلين الذين يمثلون العمود الفقري للعمل الفني، فهو يضيف إلى العمل من خلال تفاصيل قد تبدو صغيرة، لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الصورة النهائية.

من هو فاروق فلوكس؟

وُلد فاروق فلوكس عام 1940، والتحق بكلية الهندسة عام 1956، وخلال فترة دراسته الجامعية انضم إلى فريق التمثيل بالجامعة، لتبدأ علاقته بالفن والوقوف على خشبة المسرح. وكانت انطلاقته المسرحية خلال حقبة الستينيات مع الفنان فؤاد المهندس، من خلال مسرحية «أنا وهو وهي».

لكن شهرته اتسعت بصورة كبيرة عام 1969، بعدما جسّد شخصية «سليط» في المسرحية الشهيرة «سيدتي الجميلة»، المقتبسة عن مسرحية «بيجماليون» للكاتب المسرحي الإنجليزي جورج برنارد شو، وهي الشخصية التي أصبحت واحدة من أبرز العلامات في مشواره الفني.

وواصل فلوكس حضوره المسرحي من خلال المشاركة في عدد كبير من العروض، من بينها: «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«قصة الحي الغربي»، و«أولاد علي بمبة»، و«مين ما يحبش زوبة»، و«الواد سيد الشغال»، وغيرها من الأعمال التي أكدت امتلاكه أدوات تمثيلية متنوعة وقدرة على التواصل مع الجمهور.

وقدم فاروق فلوكس للفن المصري ما يزيد على 200 عمل فني، تنوعت بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، على مدار ما يقرب من 60 عامًا من العمل الفني، استطاع خلالها أن يترك بصمة خاصة، وأن يحجز لنفسه مكانة بين الفنانين أصحاب الحضور المميز.

فى المسرح قدم فاروق فلوكس عدد كبير من الاعمال كان منها «سيدتي الجميلة» ، ، والذي جسّد خلالها شخصية «سليط»، التي تعد من أبرز محطات مشواره الفني ،كما قدم اعمال آخري مثل: «أنا وهو وهي»، «سنة مع الشغل اللذيذ»، «قصة الحي الغربي»، «أولاد علي بمبة» ، «مين ما يحبش زوبة»، «زقاق المدق»، «الزيارة انتهت»، «الانفجار الجميل»، «الواد سيد الشغال»،«خيل الحكومة»، «عيطة عامل زيطة».

أما فى السينما فقدم فاروق فلوكس أفلام مثل «القاهرة في الليل»، «برج العذراء» ، «المحفظة معايا»، «ضربة شمس» ، «وكالة البلح» ، «درب الهوى» ، «عضة كلب» ، «عفوًا أيها القانون» ، «قضية عم أحمد» ، «الإرهاب» ، «الأسطى محروس» ، «الراقصة والسياسي» والذي يعد أشهر أفلامه حيث قدم خلاله شخصية «شفيق ترتر» ، ويكشف هذا الدور مدي مدي جراءته فى تجسيد الادوار ، كما قدم أفلام مثل «المرأة والساطور» ، «صايع بحر».

أما أعمال فاروق فلوكس في التليفزيون ، فمن أهمها : «دموع في عيون وقحة»،«رأفت الهجان»، «الزيني بركات»، «هوانم جاردن سيتي»، «عائلة الحاج متولي»، «ليالي الحلمية»، «البراري والحامول»، «ناس وناس»، «هي وغيرها».

«الدالي»، «الأب الروحي»، «الصفعة»، «الدخول في الممنوع».