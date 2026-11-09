إعلامي: استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر فرصة للاعب قبل ما يكون عقوبة

أكد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، أن استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر يمثل فرصة للاعب لمراجعة نفسه والعودة لمستواه، مشيرًا إلى أن انضمامه للمنتخب رغم استبعاده من 4 مباريات مع الأهلي لأسباب فنية لم يكن ليصب في مصلحته.

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وأوضح فارس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إمام عاشور مطالب بإثبات قدرته على استعادة مكانه من خلال الاجتهاد والعمل، متسائلًا عن رضاه بمستواه الحالي، خاصة أن مساهماته التهديفية اقتصرت على هدفين فقط خلال آخر 13 مباراة له مع الأهلي، رغم دوره البارز في تتويج الفريق بلقب دوري 2025.

واختتم فارس رسالته بالتأكيد على أن الأهلي ومنتخب مصر لا يتوقفان على أي لاعب، وأن إمام هو الأكثر خسارة حال عدم استعادة مستواه، معتبرًا أن قرار علي ماهر فرصة حقيقية أمامه لإعادة حساباته وإثبات أحقيته بالعودة إلى حسابات النادي والمنتخب.