من صلاح إلى مرموش.. قائمة أكثر المصريين ظهورا في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري عمر مرموش تعزيز حضوره في سجلات المحترفين المصريين بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تقدم إلى المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في تاريخ المسابقة عقب ظهوره الأخير مع توتنهام أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة العاشرة، في المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف دون رد.

ورفع مرموش رصيده إلى 46 مباراة في البريميرليج، خلال مشواره مع مانشستر سيتي وتوتنهام، ليواصل التقدم في قائمة اللاعبين المصريين الأكثر ظهورا بالمسابقة وفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت".

مرموش على بعد 10 مباريات من معادلة تريزيجيه

وبات مهاجم توتنهام على أعتاب الاقتراب من إنجاز مواطنه محمود حسن تريزيجيه، بعدما أصبح يفصله 10 مباريات فقط عن معادلة رصيد نجم الأهلي الحالي الذي خاض 56 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص أستون فيلا.

ويمثل هذا الرقم محطة مهمة في مسيرة مرموش الاحترافية خاصة مع استمرار مشواره في الملاعب الإنجليزية وهو ما يمنحه فرصة لتعزيز رصيده والتقدم في ترتيب المحترفين المصريين الذين تركوا بصمتهم في أقوى الدوريات الأوروبية.

محمد صلاح على عرش المحترفين المصريين في البريميرليج

ويواصل محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما خاض 328 مباراة بقميصي تشيلسي وليفربول متفوقا بفارق كبير على بقية المحترفين المصريين.

وجاء ترتيب أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في تاريخ البريميرليج كالتالي:

محمد صلاح: 328 مباراة.

أحمد المحمدي: 197 مباراة.

أحمد حسام ميدو: 94 مباراة.

محمد النني: 91 مباراة.

محمود حسن تريزيجيه: 56 مباراة.

عمر مرموش: 46 مباراة.

ويطمح مرموش إلى استثمار مشاركاته المقبلة مع توتنهام في زيادة رصيده من المباريات والأهداف ومواصلة مطاردة الأرقام القياسية للمحترفين المصريين تمهيدا لحجز موقع أكثر تقدما في قائمة أصحاب البصمات المصرية بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.