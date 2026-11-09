مجتبي خامنئي يصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب وواشنطن تعرض رفع الحصار جزئيا عن مضيق هرمز

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن المرشد الأعلى مجتبي خامنئي أصدر توجيهات بإنهاء حالة اللا حرب واللا سلم، مضيفًا أن بلاده قادرة على التفاوض بكرامة.

مفاوضات وقف الحرب

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة على جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إن الأمريكيين اقترحوا، في وثيقة أُرفقت بالمقترح القطري، رفعًا جزئيًا للحصار البحري من خلال اتفاق مرحلي يبدأ بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.



وبحسب المصادر، ستتضمن المرحلة التالية مفاوضات تدريجية بشأن الملف النووي، تشمل رفع العقوبات والإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، والتي قد تصل نسبة الإفراج عنها إلى 30% عند توقيع اتفاق نووي شامل.



وأضافت المصادر أن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، وتنتظر الحصول على تعهدات تعتبرها ضرورية قبل الموافقة على مناقشة ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وربطها برفع الحصار ومعالجة قضية الأصول المجمدة.