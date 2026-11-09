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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قرقاش: تسوية صراع أمريكا وإيران صعبة.. والإمارات عارضت الحرب الأمريكية

قرقاش
قرقاش
محمد على

حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، أنور قرقاش، من أن المنطقة قد تواجه حالة من الضبابية لفترة طويلة.

وأشار قرقاش إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر يبدو أمرا صعبا.

وقال قرقاش، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي"، إن المنطقة ينبغي أن تتهيأ لفترة طويلة من الضبابية، لا يمكن خلالها اعتبار التوصل إلى حل حاسم أو إرساء نظام إقليمي مستقر أمرا مفروغا منه.

وأضاف أن عواقب الحرب الأمريكية على إيران "قد تستمر لفترة طويلة"، ما يتطلب من الإمارات الاستثمار في قدراتها الدفاعية، والحفاظ على قوة ردع يمكن التعويل عليها، وتوطيد شراكاتها الأمنية الدولية.

وأشار قرقاش إلى أن الإمارات عارضت الحرب الأمريكية على إيران منذ بدايتها، مذكرا بأنه قال في كلمة ألقاها في المنامة في الأول من نوفمبر، إن بلاده "مستعدة للأسوأ"، وسط مخاوف إقليمية من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، ورد طهران بمهاجمة دول الخليج العربي، كما فعلت في وقت سابق من العام الجاري.

ولفت قرقاش إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة لفترة طويلة سيستدعي من الإمارات مواصلة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وشركائها الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن بعض أوجه هذا التواصل الدبلوماسي قد تحكمها في الأمد القريب، بحكم الضرورة، اعتبارات عملية تقوم على المصالح المتبادلة، دون أن يحدد طبيعة هذه الاعتبارات.

وتأتي تصريحات قرقاش بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأحد، إنه لا يعتقد أن تحقيق انفراجة في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب أمر وشيك.

الحرب الأمريكية على إيران الإمارات قوة ردع الحرب الأمريكية إيران المنامة دول الخليج العربي الإقليميين والدوليين قرقاش الإمارات وواشنطن

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