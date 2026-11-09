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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

791 مليون دولار صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 9 أشهر بنمو 37%

791 مليون دولار صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 9 أشهر بنمو 37%
791 مليون دولار صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 9 أشهر بنمو 37%
أ ش أ

سجلت شركة "أدنوك للتوزيع"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، صافي أرباح بقيمة 791 مليون دولار بنمو نسبته 37% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد و الضرائب و الاستهلاك والإطفاء بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 1.12 مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم /الاثنين/ ارتفعت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 944 مليون دولار، كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 1.67 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع كميات الوقود المباعة وتحقيق مكاسب من المخزون، إلى جانب تنامي مساهمة أنشطة التجزئة لغير الوقود والعمليات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع المهندس بدر سعيد اللمكي، إن الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام يعكس تنوع أعمالها وتكامل منصتها التشغيلية، إلى جانب التنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، لافتا إلى مواصلة البناء على هذا الزخم لتحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزية الأعمال للمستقبل، من خلال التوسع في أنشطة التجزئة غير الوقود ذات هوامش الربحية المرتفعة و المضي قدما في تنفيذ خطط التوسع الدولي.

وأشار إلى نمو إجمالي أرباح أنشطة قطاع التجزئة غير الوقود في "أدنوك للتوزيع" بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 217 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعاً بأداء قطاعَي التجزئة وإدارة العقارات، إلى جانب زيادة عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك بنسبة 15%.

وأطلقت "أدنوك للتوزيع"، منصة "Engage من أدنوك"، وهي شبكة إعلانية لقطاع التجزئة تعتمد على البيانات وتستند إلى استراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ بما يتيح تطوير مصدر جديد للإيرادات ذي هوامش ربحية مرتفعة وقابل للتوسع.

وأفادت "أدنوك للتوزيع" بأنها تنفذ أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل التنبؤ بالطلب على الوقود وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقديم تجارب تفاعل مخصصة للعملاء.

شركة أدنوك للتوزيع سوق أبوظبي للأوراق المالية خصم الفوائد و الضرائب ارتفاع كميات الوقود المباعة

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