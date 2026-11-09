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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي: استعنت بأطباء نفسيين لفهم شخصيتي في فيلم حدوتة

أحمد حلمي
أحمد حلمي
أحمد إبراهيم

تتعدد الأبعاد النفسية للشخصيات التي يقدمها الفنان أحمد حلمي، وهو ما يدفعه في بعض الأحيان إلى خوض رحلة من البحث والدراسة قبل الوقوف أمام الكاميرا، سعيا إلى فهم تفاصيلها والتعمق في دوافعها الإنسانية. 

وخلال تجربته الجديدة في فيلم «حدوتة»، يخوض حلمي تحديا مختلفا، من خلال شخصية تحمل سرا كبيرا، دفعه إلى الاستعانة بمتخصصين في الطب النفسي لفهم طبيعتها وتقديمها بصورة واقعية.

تحديات أحمد حلمي 

وتحدث أحمد حلمي عن كواليس تحضيره للشخصية، والصعوبات التي واجهته في استيعاب أبعادها النفسية، مؤكدا أن السر الذي تخفيه في حياتها كان أحد أبرز العوامل التي جذبته للمشاركة في الفيلم.

وأوضح حلمي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه انجذب للشخصية بسبب تركيبتها النفسية، ما دفعه إلى إجراء بعض الدراسات والاستعانة بأطباء نفسيين، من أجل فهم طبيعتها والتعرف على تفاصيلها، حتى يتمكن من تقديمها بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن العمل جعله يتعمق في طبيعة المشكلات النفسية التي قد يواجهها الإنسان دون أن ينتبه إلى وجودها، لافتا إلى أن البعض قد يعتقد أنه يتمتع بحالة نفسية جيدة، رغم حاجته الفعلية إلى مساعدة متخصص.

وأكد حلمي أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية مهمة يسعى إلى إيصالها للجمهور، قائلا: «بقول للناس مفيش مشكلة إلا ليها حل، وأوقات بيكون عندنا مشاكل من جوانا ومش واخدين بالنا منها، وده محتاج متخصص، بيكون فاهم إن هو تمام، وهو مش تمام».

فيلم حدوتة

ومن المقرر طرح فيلم «حدوتة» في دور العرض السينمائي يوم 11 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد حلمي كل من أمينة خليل، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، والطفل عمر شريف.

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي أعمال احمد حلمي أفلام أحمد حلمي فيلم حدوتة

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