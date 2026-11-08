منى زكي توجه رسالة رومانسية لأحمد حلمي بعد تكريمه بتمثال شمعي في دبي

حرصت الفنانة منى زكي على مشاركة جمهورها جانبًا من رحلتها الأخيرة إلى دبي برفقة زوجها الفنان أحمد حلمي، معربة عن اعتزازها به وفخرها بالإنجاز الذي حققه، عقب الكشف عن تمثاله الشمعي في متحف «مدام توسو».

ونشرت منى زكي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صورة وثقت من خلالها أجواء اليومين اللذين قضتهما مع أحمد حلمي في دبي، ووجهت له رسالة باللغة الإنجليزية قالت فيها: “Lovely 2 days in Dubai with my @ahmedhelmy. Proud of you!”، في تعبير عن سعادتها بمشاركته هذه اللحظة المميزة.

وجاءت رسالة منى بالتزامن مع احتفال أحمد حلمي بالكشف عن تمثاله الشمعي داخل متحف «مدام توسو» بدبي، ليصبح أول ممثل عربي يحصل على تمثال شمعي بالمتحف، في خطوة تمثل محطة بارزة في مشواره الفني.

ولم تكتفِ منى زكي بمشاركة لحظات الاحتفال، بل حرصت على التعبير عن دعمها وفخرها بزوجها، وسط تفاعل من متابعيهما مع الصور واللقطات التي جمعتهما في دبي.