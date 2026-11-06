هاني خليفة: منى زكي أبهرتني بتفصيلة في مشهد الأكل بمسلسل طالع نازل

أشاد المخرج هاني خليفة بأداء الفنانة منى زكي في مسلسل طالع نازل، مؤكدًا أنها قدمت مشاهد مدهشة، خاصة المشهد الذي ظهرت فيه ممسكة بأداة الطعام، مثنيًا على قدرتها على التعبير عن ردود الفعل بهدوء ودقة، بما أضفى على المشهد تأثيرًا خاصًا.

هاني خليفة يكشف تفاصيل المنازل في «طالع نازل»

وأضاف هاني خليفة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن منى زكي فاجأته بالتفصيلة التي نفذتها باستخدام أداة الطعام، موضحًا أنه كان يتوقع أن تحرك يديها بطريقة تشبه قائد الأوركسترا، لكنه لم يتوقع أن تستخدم الأداة في النقر بها أمام علي، وكأنها تنقر عليه، وهو ما أثار ضحكه بشدة.

ووصف خليفة أداء منى زكي بأنه «مدهش»، مشيرًا إلى أن ما قدمته في المشهد تجاوز توقعاته، وذلك بعدما أشادت لميس الحديدي بطريقة استقبال الشخصية للخبر، وهدوء انفعالاتها وردود فعلها، كما لفتت إلى إعجابها بالتفصيلة التي بدت وكأنها تنقر الكحك.

وتحدث المخرج عن التفاصيل البصرية للعمل، مشيرًا إلى الاختلاف بين منزلي منى زكي ومي، وما ظهر في تفاصيل كل منهما، مؤكدًا أن هذه العناصر جاءت نتيجة جهد فريق العمل الذي بذل أقصى ما لديه لتنفيذ المسلسل.

ووجّه خليفة التحية إلى مدير التصوير محمود يوسف، ومهندس الديكور عاصم علي، والمونتير محمد عيد، مشيدًا بجهودهم وباقي أفراد الفريق، قائلًا إن الجميع قدم أقصى ما لديه، وإن فريق العمل «جاب آخره» خلال تنفيذ المسلسل.

كما رد هاني خليفة مازحًا على حديث منى زكي عن صعوبة التعامل معه خلال التصوير، قائلًا إنها «مفترية حبيبتي»، وإنه كان يمزح معها، وذلك بعدما أشارت لميس الحديدي إلى أن الفنانة أخبرتها بأنه كان صعبًا للغاية في هذه التجربة.