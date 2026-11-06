نشرة المرأة والمنوعات| مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية.. لقاح الهربس النطاقي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

الأرز والبطاطس والمكرونة.. أيهما أفضل لضبط مستوى السكر في الدم؟

ناقد موضة يعلق على إطلالات الملكة رانيا ورجوة زوجة نجلها.. ماذا قال؟

دراسة: مشروبات الطاقة تزيد من خطر الإصابة بالسكتات القلبية 11 ضعفا

مش هتصدق.. لقاح الهربس النطاقي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

ما هو وجه الفيريتين؟| علامات تكشف نقص الحديد..وأطعمة تساعد في العلاج

الزهور المعدنية والأحجار الكريمة.. موضة أحذية 2027

دراسة تحذر من تناول 3 أنواع من الحليب.. تسبب نقصاً في عناصر مهمة للجسم