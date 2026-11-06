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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف

محمد بركات
محمد بركات
يمنى عبد الظاهر

خطف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال احتفاله بزفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو عفوي وثق لحظة سعادته الكبيرة برؤيتها بفستان الزفاف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وظهر محمد بركات خلال الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى برفقة ابنته، في مشهد عفوي جمع بين الضحك والسعادة، حيث حرص على مشاركتها فرحتها في هذه اللحظات المميزة من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بعفوية بركات وفرحته بابنته، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي عكس مشاعر الأب في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

وحضر حفل زفاف ابنة محمد بركات الذي اقيم في أحد الفنادق في منطقة السادس من أكتوبر، عدد كبير من نجوم الكرة السابقين وفي مقدمتهم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ومصطفى عبده، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد حسن، وعصام الحضري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، عماد متعب، حازم إمام، محمد الشناوي، حسني عبد ربه، أحمد فتحي، محمد شوقي، حسام عاشور، وسن مصطفى، وائل رياض «شيتوس»، جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ومحمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، محمد ناجي جدو، وهاني سعيد.

محمد بركات نجم النادي الأهلي منتخب مصر فستان الزفاف مقطع فيديو عفوي رقص محمد بركات مع ابنته

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