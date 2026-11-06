نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد

قال النائب الجمهوري توماس ماسي أنه قرر طرح مشروع قرار لعزل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

قرار عزل بيت هيجسيث

وقال ماسي لشبكة "سي إن إن" إنه سيطرح مشروعه ما لم يقدم هيجسيث استقالته، للتصويت فور استئناف مجلس النواب جلساته في 9 نوفمبر الجاري.

وتعليقاً على خسارة الجمهوريين في انتخابات الكونجرس قال ماسي: لا يمكن أن تفشلوا بهذا الشكل في انتخابات بسبب قضية واحدة فقط.

ويعتبر ماسي أن الخسارة كان يمكن تفاديها لو تخلص الحزب من المتعصبين المؤيدين لترامب.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث رسالة مصورة يوم الخميس تعهد فيها بمواصلة النضال والوقوف في وجه المحاولات التي تُبذل في الكونجرس لعزله ودافع عن حرب إيران ووصفها بالجهد "الشجاع والتاريخي"، وذلك بعد أن عاقب الناخبون الحزب الجمهوري بسببها في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.

وجاءت تصريحات هيجسيث، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات من ‌جانب خصومه في الكونجرس، فيما تجاهل الرئيس دونالد ترامب أسئلة حول ما إذا كان سيقوم بإقالة هيجسيث وعبّر عن تقديره له.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز متسائلا في منشور "لماذا لا يزال بيت هيجسيث في منصبه؟".