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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

إليسا
إليسا
تقى الجيزاوي

نجحت أغنية «هبطل أحب» للنجمة اللبنانية إليسا في دخول قائمة الأغنيات الرائجة «الترند»، بعد ساعتين فقط من طرحها ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، وألحان الفنان تامر عاشور، وتأتي في إطار الأعمال الرومانسية الدرامية التي اشتهرت بها إليسا على مدار مشوارها الفني.

ويمثل العمل امتدادًا للتعاون الفني بين إليسا ونادر عبد الله، الذي بدأ قبل نحو عشرين عامًا، وأثمر عن عشرات الأغنيات التي حققت نجاحات واسعة وتركت بصمة مميزة في مشوار النجمة اللبنانية.

وتُعد «هبطل أحب» واحدة من ثلاث أغنيات تحمل توقيع نادر عبد الله في ألبوم إليسا الجديد، إلى جانب «وشّي نوّر» و«كشف الحساب»، لتواصل هذه الثنائية الفنية حضورها في الساحة الغنائية العربية.

ويعكس دخول الأغنية إلى الترند خلال ساعتين فقط من طرحها بداية لافتة للعمل الجديد، في إضافة أخرى إلى سجل التعاون بين إليسا ونادر عبد الله.

أغنية «هبطل أحب» إليسا الشاعر الغنائي نادر عبد الله تامر عاشور

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