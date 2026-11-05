خطوات التقديم على المعاش المبكر قبل سن الـ60.. الشروط والأوراق

يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص عن إجراءات الحصول على المعاش المبكر قبل بلوغ سن الستين، خاصة بعد تطبيق شرط زيادة مدة الاشتراك التأميني إلى 25 سنة فعلية اعتبارا من يناير 2025.

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، ضوابط الخروج على المعاش المبكر، بداية من استيفاء شروط الاستحقاق وحتى تقديم الطلب ومراجعة الملف التأميني وصرف المعاش.

وفيما يلي نستعرض خطوات التقديم على المعاش المبكر في مصر 2026، والمستندات المطلوبة والشروط القانونية.

شروط الحصول على المعاش المبكر

وفقا للمادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 102 من لائحته التنفيذية، يشترط للحصول على المعاش المبكر توافر الشروط التالية مجتمعة:

انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشكل رسمي.

ألا تقل مدة الاشتراك التأميني الفعلية عن 25 سنة، بما يعادل 300 شهر.

أن تكون مدة الاشتراك كافية لاستحقاق معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

ألا تقل قيمة المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت استحقاق المعاش.

ألا يكون المتقدم خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم طلب صرف المعاش.

تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم 20.

سداد المبالغ والأقساط التأمينية المستحقة، إن وجدت.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

تتم إجراءات التقديم من خلال عدة خطوات، وهي:

1- مراجعة مدة الاشتراك التأميني

يتوجه الراغب في الخروج على المعاش المبكر إلى مكتب التأمينات المختص أو يستعلم عن موقفه التأميني، للتأكد من استكمال 25 سنة اشتراك فعلية، ومراجعة الأجور والمدد المسجلة باسمه.

2- التأكد من قيمة المعاش المتوقع

يجب التأكد من أن مدة الاشتراك التأميني تؤهل للحصول على معاش يحقق الحد الأدنى الذي حدده القانون، وهو 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

3- إنهاء علاقة العمل

يشترط إنهاء الخدمة أو العمل أو النشاط بشكل رسمي، مع استكمال إجراءات انتهاء علاقة العمل لدى جهة العمل، وعدم استمرار الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم الطلب.

4- استخراج مستندات انتهاء الخدمة

يستخرج العامل المستندات التي تثبت انتهاء علاقته الوظيفية، ومن بينها استمارة إنهاء الخدمة التأمينية رقم 6 بالنسبة للعاملين لدى أصحاب الأعمال، وفقا للحالة.

5- تقديم طلب صرف المعاش

يتقدم المؤمن عليه إلى مكتب التأمينات المختص بطلب صرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم 20، مع تقديم المستندات المطلوبة.

6- مراجعة الطلب من جانب التأمينات

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مراجعة الملف التأميني، والتحقق من مدد الاشتراك وقيمة المعاش ومدى استيفاء الشروط القانونية، والتأكد من تسوية أي مبالغ أو أقساط مستحقة.

7- بدء صرف المعاش

بعد اعتماد الاستحقاق واستكمال الإجراءات، يبدأ استحقاق المعاش المبكر من أول الشهر الذي قُدم فيه طلب الصرف، وفقا للمادة 109 من اللائحة التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للمعاش المبكر

يُنصح بتجهيز المستندات التالية قبل التوجه إلى مكتب التأمينات:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

طلب صرف المعاش المبكر، نموذج رقم 20.

مستند رسمي يثبت انتهاء علاقة العمل.

استمارة إنهاء الخدمة التأمينية رقم 6 للعاملين بالقطاع الخاص، بحسب الحالة.

بيانات الحساب البنكي أو وسيلة صرف المعاش التي تقبلها الهيئة.

أي مستندات إضافية يطلبها مكتب التأمينات لاستكمال الملف.

ويجب مراجعة المكتب المختص للتأكد من المستندات المطلوبة وفقا لطبيعة العمل والملف التأميني لكل حالة.

ما الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلب المعاش المبكر؟

هناك عدد من الأسباب التي قد تحول دون الموافقة على الطلب، أبرزها:

عدم استكمال مدة الاشتراك التأميني الفعلية البالغة 25 سنة.

عدم وصول قيمة المعاش إلى الحد الأدنى المقرر قانونا.

استمرار الخضوع للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم الطلب.

عدم إنهاء علاقة العمل بصورة رسمية.

وجود مديونيات أو أقساط تأمينية مستحقة لم تتم تسويتها.

عدم تقديم طلب صرف المعاش وفقا للنموذج المحدد.

هل يشترط بلوغ سن معين للحصول على المعاش المبكر؟

لا يشترط القانون بلوغ سن الستين للحصول على المعاش المبكر، وإنما يرتبط الاستحقاق باستيفاء مدة الاشتراك التأميني وقيمة المعاش المطلوبة، وإنهاء الخدمة وتقديم الطلب وفقا للضوابط القانونية.

كما أن مجرد استكمال 25 سنة تأمينات لا يعني الموافقة التلقائية على المعاش، إذ يجب استيفاء باقي الشروط مجتمعة.

ما الجهة المسؤولة عن تقديم الطلب؟

تختص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بفحص طلبات المعاش المبكر، ويمكن للراغبين في التقديم مراجعة مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة للاستعلام عن الموقف التأميني والإجراءات المطلوبة.

تنبيه مهم للراغبين في المعاش المبكر

ينصح بعدم تقديم الاستقالة أو إنهاء الخدمة قبل مراجعة مكتب التأمينات والتأكد من استيفاء جميع شروط المعاش المبكر، ومعرفة قيمة المعاش المتوقع، حتى لا يفاجأ العامل بعد إنهاء خدمته بعدم أحقيته في الصرف.