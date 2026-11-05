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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
أحمد إبراهيم

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، بقصر ثقافة قنا، والذي تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، وذلك في إطار جهود المهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

تفاصيل مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

وتشهد الدورة الثانية برنامجًا فنيًا وثقافيًا متنوعًا، يضم مجموعة من الفعاليات التي تحتفي بمختلف أشكال التراث والفنون الشعبية والحرف التقليدية والألعاب التراثية وفنون الحكي، بما يعكس ثراء الموروث الثقافي المصري والعربي، ويسهم في تعريف الجمهور بمكوناته المتعددة، وإبراز قيمته الحضارية والإبداعية.

وقال الكاتب بكري عبد الحميد، مدير المهرجان، إن البرنامج يتضمن عددًا من المعارض الحرفية ومعارض الصور والإصدارات الثقافية، إلى جانب مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المستقلة، وعدد من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: فرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة قنا للموسيقى العربية، وفرقة قنا للإنشاد الديني، وفرقة الأقصر للفنون الشعبية.

كما يشهد المهرجان مشاركة فرق دولية تقدم عروضها الفنية، من بينها فرقة الفالوجة للفنون الشعبية الفلسطينية، وفرقة سنبلة للفنون الاستعراضية السودانية، إلى جانب فرق فنية مستقلة من أبناء الصعيد، تشمل كورال أنا المصري، وفرقة برية الأساس التابعة لمطرانية نقادة وقوص، وفرقة هوى الشرق للتخت الشرقي.

ويحتفي المهرجان بفنون الحكي من خلال مجموعة من الفعاليات، من بينها عرض «الحكواتي» بمشاركة فلسطينية، وعرض الحكي التونسي «خرفلي»، في إطار تسليط الضوء على تنوع فنون القول والحكايات الشعبية العربية.

وتُقام فعاليات المهرجان في عدد من المواقع بمحافظة قنا، تشمل قصر ثقافة قنا، ومركز شباب جرجوس، وقاعة أنا المصري بنقابة التجاريين، ونادي نقابة المهندسين، ومدينة دريمز، ومسرح جامعة جنوب الوادي الأهلية، ومركز شباب الطويرات، ومدرسة الصفوة الخاصة بقنا.

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وقد حققت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، وأُقيمت برعاية رئيس مجلس الوزراء، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته باعتباره أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية الناقد الفني هيثم الهواري هيثم الهواري مؤسسة «س» للثقافة والإبداع

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انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

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