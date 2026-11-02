مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية يعلن تكريم 3 شخصيات بارزة تراثيا

أعلنت إدارة مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، الذي تنظمه مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، عن تكريم 3 شخصيات لها إسهامات بارزة في الحفاظ على التراث المصري والعربي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026 بقصر ثقافة قنا ، برعاية وزارة الثقافة، جامعة جنوب الوادى الأهلية، جمعية أنا مصرى، ونقابة المهندسين.



وقال الناقد الفني هيثم الهواري، مؤسس ورئيس المهرجان، إن الدورة الثانية تشهد تكريم الكاتب صفوت البططي، الشاعر والباحث في التراث الشعبي وأحد أبناء محافظة قنا، والذي أُطلق عليه لقب «شاعر القنال» لدوره في رفع الروح المعنوية للجنود خلال فترة الحرب، إلى جانب إسهاماته في الحفاظ على التراث المصري، وكتاباته للعديد من الأعمال التراثية والأغاني الشعبية.

كما تكرم إدارة المهرجان لاعب العصا والتحطيب أحمد فهمي، أحد أبرز ممارسي لعبة العصايا والتحطيب بمحافظة قنا، وأحد أبناء الصعيد الذين حافظوا على هذا الفن الشعبي المتوارث، وأسهموا في استمراره ونقله إلى الأجيال الجديدة.

فنان فلسطيني



ويشمل التكريم أيضًا الفنان الفلسطيني خليل العلي، تقديرًا لبصمته الواضحة في توثيق التراث الفلسطيني والعربي.



يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.



وشهدت الدورة الأولى للمهرجان نجاحًا كبيرًا، حيث أُقيمت برعاية من رئيس مجلس الوزراء، واستقطبت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

