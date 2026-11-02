انقطاع كامل للكهرباء في جزيرة لا بالما الإسبانية وإعلان حالة الطوارئ

شهدت جزيرة لا بالما الإسبانية انقطاعًا للكهرباء في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الكهرباء عن الجزيرة بأكملها، وفقًا لما أعلنته حكومة جزر الكناري الإقليمية.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا



ووقع انقطاع الكهرباء بالتزامن مع عاصفة ضربت الأرخبيل، مصحوبة بأمطار غزيرة بلغ معدل هطولها 30 لترًا لكل متر مربع في الساعة، وذلك بعد أن أصدرت السلطات تحذيرًا من الدرجة القصوى بشأن الأمطار اعتبارًا من منتصف الليل.



وفعّلت السلطات خطة الطوارئ PLATECA لمتابعة الوضع، وتنسيق جهود الجهات الحكومية، وتقييم أي انقطاع محتمل في الخدمات الأساسية.