"الأعلى للإعلام": تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أنه سيتم تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر نوفمبر 2026 إلى نقابة الصحفيين اليوم الاثنين، كاملًا لجميع الصحفيين المستحقين بالصحف الخاصة والحزبية.

يأتي الصرف في هذا الموعد المبكر هذا الشهر لجميع الصحفيين المستحقين تتويجًا للتنسيق المشترك بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد/ أحمد كجوك وزير المالية.

وفي هذا السياق، يتوجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخالص الشكر والتقدير إلى السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات الوزارة، مثمنًا الدور الكبير والتجاوب السريع والإيجابي الذي أبدته الوزارة، وحرصها الصادق على دعم الجماعة الصحفية، وهو ما يجسد التكامل الحقيقي بين مؤسسات الدولة لتذليل العقبات وحماية استقرار الصحفيين.

ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن تحركاته تأتي في إطار النهج الذي تنتهجه الدولة المصرية في دعم مؤسساتها الوطنية، وتعزيز التكامل والتعاون فيما بينها، ويشدد المجلس على أنه يضع مصالح الجماعة الصحفية في مقدمة أولوياته، ويتدخل دائمًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كلما اقتضت الحاجة ذلك، وبما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ويحافظ على حقوقهم ومكتسباتهم.