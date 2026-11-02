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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كان رايح الحمام.. سقوط مسن كفيف من الطابق الرابع في إمبابة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

أُصيب مسن كفيف، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الرابع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بعدما اختل توازنه أثناء توجهه إلى دورة المياه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل سقوط مسن من الطابق الرابع في إمبابة

كشفت التحريات الأولية أن المسن، الذي يعاني من فقدان البصر، دخل إلى شرفة شقته عن طريق الخطأ، أثناء محاولته الوصول إلى دورة المياه، ولم يتمكن من تحديد وجهته بشكل صحيح، ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من الطابق الرابع.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط مسن من علو وإصابته داخل أحد العقارات بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أقوال المصاب تكشف ملابسات الحادث

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه فاقد البصر، وأنه أثناء توجهه إلى دورة المياه دخل إلى الشرفة دون قصد، ظنًا منه أنها الطريق المؤدي إليها، قبل أن يختل توازنه ويسقط من الطابق الرابع.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إمبابة الجيزة النيابة العامة مديرية أمن الجيزة

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