العد التنازلي لرمضان 2027.. الحسابات الفلكية توضح الموعد المتوقع لبداية الشهر الكريم وعيد الفطر

تتصدر تساؤلات موعد حلول شهر رمضان 2027 اهتمامات المواطنين، مع تواصل العد التنازلي واقتراب النفحات الإيمانية العطرة، حيث تتجه أنظار الملايين من المسلمين حول العالم نحو التوقيت الفلكي لحلول شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجرياً (2027 م)، لما يمثله هذا الشهر الفضيل من مناسبة للتقرب إلى الله، مما يجعل تساؤلات الموعد الدقيق لاستطلاع الهلال وبداية الصيام تتصدر محركات البحث والاهتمامات العامة، وبينما تقدم الحسابات الفلكية المؤشرات والتقديرات الأولى لمواعيد البداية والنهاية وإمساكية الشهر الكريم، يظل الإعلان الرسمي مرتهناً للرؤية الشرعية لدار الإفتاء والجهات المعنية، لتبدأ معها الاستعدادات الروحية والمجتمعية لاستقبال هذا الضيف الكريم.

موعد أول أيام شهر رمضان 2027 في مصر

بحسب التقديرات والحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون الإثنين الموافق 8 فبراير 2027 أول أيام شهر رمضان المبارك، ليبدأ المسلمون صيام الشهر الكريم، وسط أجواء إيمانية وروحانية تحرص الأسر المصرية على استقبالها كل عام.

موعد أول أيام شهر رمضان

ويأتي هذا الموعد في إطار التوقعات الفلكية، إذ لا يُعد موعدًا نهائيًا إلا بعد استطلاع الهلال وإعلان دار الإفتاء المصرية ثبوت الرؤية الشرعية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1448 هجريًا

ومن المقرر، وفق الموعد المتوقع، أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريًا، حيث تتولى دار الإفتاء المصرية إعلان نتيجة الرؤية الشرعية وتحديد ما إذا كان الإثنين 8 فبراير هو أول أيام الشهر الكريم.

استطلاع هلال شهر رمضان

ويعتمد تحديد بداية شهر رمضان رسميا على الرؤية الشرعية للهلال، وليس الحسابات الفلكية وحدها، وفق الإجراءات المعمول بها في مصر.

كم يومًا متبقيًا على شهر رمضان 2027؟

اعتبارًا من اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، يتبقى نحو 100 يوم على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان المبارك، الموافق الإثنين 8 فبراير 2027.

شهر رمضان 2027

ويترقب المسلمون كذلك موعد عيد الفطر، الذي تشير التقديرات الفلكية إلى احتمالية حلوله يوم الأربعاء 10 مارس 2027، على أن يتحدد الموعد النهائي وفق استطلاع هلال شهر شوال.

ومن المتوقع أن يستمر شهر رمضان 29 أو 30 يومًا، بحسب ثبوت رؤية هلال شوال، وهو ما يحدد موعد انتهاء الصيام وبداية احتفالات عيد الفطر المبارك.

التقويم الهجري وعلاقته بتحديد موعد رمضان

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ تتحدد بدايات الشهور ونهاياتها وفق حركة القمر، ويتكون من 12 شهرًا تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

التقويم الهجري

وتضم السنة الهجرية الأشهر التالية بالترتيب: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويرتبط التقويم الهجري تاريخيًا بهجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، والتي اتخذها المسلمون بداية للتأريخ الهجري.

كيف يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان 2027؟

تبدأ مظاهر الاستعداد للشهر الكريم قبل حلوله بأسابيع، حيث تحرص الأسر المصرية على تجهيز المنازل وتعليق الزينة والفوانيس الرمضانية، وشراء مستلزمات الشهر من السلع الغذائية والتمور والمكسرات والياميش، إلى جانب الاستعداد لإعداد موائد الإفطار والسحور.

الاستعداد للشهر الكريم

ولا تقتصر الاستعدادات على الجوانب المعيشية، بل تمتد إلى التهيئة الروحانية، من خلال تنظيم أوقات العبادة، والاستعداد للمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن والإكثار من الطاعات طوال أيام الشهر المبارك.

أبرز الأعمال المستحبة خلال شهر رمضان

يمثل شهر رمضان فرصة متجددة للتقرب إلى الله والإكثار من الأعمال الصالحة، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في أوقاتها، وصلاة التراويح، وتلاوة القرآن الكريم وتدبر آياته، إلى جانب الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار.

الأعمال المستحبة

كما تتصدر الصدقة ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإفطار الصائمين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران قائمة الأعمال التي تعزز روح التكافل والتراحم خلال الشهر الكريم.

ويحرص المسلمون كذلك على التحلي بحسن الخلق، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والكذب، والتسامح والعفو عن الآخرين، ليكون رمضان فرصة لتهذيب النفس وتجديد الإيمان وترسيخ قيم الخير والمحبة، بما يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء الشهر المبارك.