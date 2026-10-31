قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : نعمل على تطوير ملف الرعاية قبل الزواج والإنجاب
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي
وزير الدفاع يستقبل وفداً من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان
مصر تحصد وصافة بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بـ 47 ميدالية
أهالي ضحايا لقمة العيش على الأوسطي: بيشتغلوا يومي الجمعة والسبت علشان يوفروا احتياجاتهم
إيران تحذر ترامب: أي مغامرة عسكرية جديدة ستوسع الحرب ولن نترك لك تحديد نهايتها
ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد
إيران تدرس مقترحات نائب الرئيس الأمريكي وتوقعات بعقد جولة جديدة من المفاوضات
التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 عند 6250 جنيهًا
حمزة عبد الكريم يواصل الظهور في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني
لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. ضبط 5337 لتر عصير مانجو غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المصانع

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الإلتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى إستجابة فورية من أحد المواطنين الواردة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد  بوجود جزء صلب من أداة طبية بإحدى عبوات عصير المانجو، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة المهندس أحمد عبدالمنعم بلال مدير الفرع تحرك فرع الهيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، إلى المصنع محل الشكوى بمدينة منيا القمح.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو (٥٣٣٧ لترًا) من عصير المانجو، تمثل كامل الكميات الموجودة بالمصنع، وسحب عينات من المنتجات للفحص.

 كما تم رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتشميع بعض المعدات المشتبه في استخدامها في تعبئة العصائر يدويًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ تعهد على صاحب المنشأة بعدم استئناف التشغيل إلا بعد الرجوع إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومتابعة موقف المنشأة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي لأي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الغذائية الحملات التفتيشية والرقابية سلامة المنتجات المتداولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

الاهلي

غياب فرض السيطرة.. حسام غالي ينتقد تصريحات وائل جمعة بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشارك في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا لمناقشة مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»

" فريدة و هنا " ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026

"فريدة وهنا" ممثلات بورسعيد في بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 2026

صيانة كهرباء

قنا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من مناطق مركز نقادة غداً

بالصور

ظهور خاص للفنانة شريهان وابنتها مع السوبرانو شيرين أحمد

شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان
شيرين أحمد وشريهان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد