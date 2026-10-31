الشرقية.. ضبط 5337 لتر عصير مانجو غير صالح للاستهلاك الآدمي بأحد المصانع

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومدى الإلتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفى إستجابة فورية من أحد المواطنين الواردة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد بوجود جزء صلب من أداة طبية بإحدى عبوات عصير المانجو، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة المهندس أحمد عبدالمنعم بلال مدير الفرع تحرك فرع الهيئة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين، إلى المصنع محل الشكوى بمدينة منيا القمح.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو (٥٣٣٧ لترًا) من عصير المانجو، تمثل كامل الكميات الموجودة بالمصنع، وسحب عينات من المنتجات للفحص.

كما تم رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتشميع بعض المعدات المشتبه في استخدامها في تعبئة العصائر يدويًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ تعهد على صاحب المنشأة بعدم استئناف التشغيل إلا بعد الرجوع إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومتابعة موقف المنشأة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، والتصدي لأي ممارسات قد تهدد صحة المواطنين.