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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي

الدكتور إسلام عزام
الدكتور إسلام عزام
أ ش أ

وجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة التي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.

وشهد الطريق الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة، اليوم حادثًا مروريًا إثر تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، مما أسفر، وفقًا للحصيلة الأولية، عن مصرع 10 أشخاص وإصابة أكثر من 24 آخرين.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، أنه يتم تحديد قيمة تعويضات المصابين وفقًا لنسب العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة.

وأضافت أن الدكتور إسلام عزام شدد على ضرورة التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة.

وأكدت الهيئة أن صرف التعويضات يتم فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات للمستحقين، شريطة ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد، والعمل على ضمان حصول المستحقين على التعويضات التأمينية المقررة، مع تسريع الإجراءات اللازمة لتسوية المطالبات الناتجة عن الحادث.

وتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي

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