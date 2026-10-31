صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن تحركات من جانب أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم ارتباطه بالفريق الأبيض بعقد يمتد حتى نهاية الموسم القادم.

وكتب كريم رمزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لاعبًا مهمًا جدًا في تشكيل الزمالك، بدأ التحرك من خلال وسطاء لاستطلاع إمكانية الانتقال إلى الأهلي، ومعرفة مدى اهتمام مسؤولي القلعة الحمراء بالتعاقد معه.

وأوضح أن اللاعب ليس أحمد فتوح، مشيرًا إلى أنه لاعب دولي على فترات، ويحظى بأهمية كبيرة داخل تشكيل الزمالك، ما يجعل احتمالية رحيله عن الفريق الأبيض من الملفات التي قد تثير اهتمام الجماهير خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رمزي أن اللاعب رفض عرضًا خليجيًا خلال شهر يناير الماضي، بسبب رغبته في الاستمرار داخل مصر، لافتًا إلى أن لديه اهتمامًا كبيرًا بالانتقال إلى الأهلي، ويسعى إلى إتمام هذه الخطوة والتوقيع للنادي الأحمر في يناير بعد القادم.

وتفتح هذه التصريحات الباب أمام التكهنات بشأن هوية اللاعب المقصود، خاصة في ظل تأكيد كريم رمزي أنه ليس أحمد فتوح، مع الإشارة إلى أهمية اللاعب داخل صفوف الزمالك ورغبته في خوض تجربة جديدة بقميص الأهلي.

ولم يكشف الإعلامي عن اسم اللاعب أو موقف الأهلي الرسمي من إمكانية التعاقد معه حتى الآن.