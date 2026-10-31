أخبار أسوان | افتتاح مسجد الإيمان بإدفو.. المحافظ يستمع لمطالب أهالى منطقة بركة الدماس

شهدت محافظة أسوان على مدار اليوم 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 30/10/2026 أحداث متنوعة.

أعرب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره للقائمين على تنظيم وتنفيذ القافلة الطبية المتكاملة ، التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصرى والهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

محافظ أسوان يشيد بأداء الفريق الطبى للقافلة على مدار 4 أيام بمركزى كوم أمبو وأسوان.

وأشاد المحافظ بالدور المتميز والأداء الفعال للفريق الطبى وجميع القائمين على تنظيم القافلة ، وما بذلوه من جهود على مدار 4 أيام بمركزى كوم أمبو وأسوان لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية.

https://www.elbalad.news/7161283

جهود متنوعة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الالتقاء بعدد من المواطنين من أهالى منطقة بركة الدماس ، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والوقوف على أبرز الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية، موجهاً المسئولين والجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الإستجابة الفعالة لمطالب المواطنين.

وأدى محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد السلام بمنطقة بركة الدماس بمدينة أسوان، وسط حضور عدد من أهالى المنطقة، وذلك فى إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومشاركتهم مختلف المناسبات الدينية والمجتمعية، والوقوف على مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع.

https://www.elbalad.news/7161442

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد الإيمان ، والذى تم إنشاؤه على مساحة 100 م2 ، وبتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وذلك وسط حضور عدد من أهالى المنطقة والمصلين .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، وإستكمال أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/7161445