محافظ أسوان ينيب رئيس إدفو ومدير الدعوة بالأوقاف لإفتتاح مسجد الإيمان

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد الإيمان ، والذى تم إنشاؤه على مساحة 100 م2 ، وبتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وذلك وسط حضور عدد من أهالى المنطقة والمصلين .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، وإستكمال أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يؤكد إستمرار إفتتاح المساجد الجديدة وتعزيز دورها الدعوى والمجتمعى



وأكد محافظ أسوان على إستمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ، بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لإفتتاح المزيد من المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى توفير أماكن لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية ، وخدمة أهالى المناطق والقرى ، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى لبيوت الله ، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية .

وتعكس هذه الجهود حرص الدولة المصرية ، ومحافظة أسوان على إعمار بيوت الله ، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.