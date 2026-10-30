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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ينيب رئيس إدفو ومدير الدعوة بالأوقاف لإفتتاح مسجد الإيمان

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
محمد عبد الفتاح

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كلاً من شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو ، والدكتور محمود عبد الرحيم مدير الدعوة بمديرية الأوقاف لإفتتاح مسجد الإيمان ، والذى تم إنشاؤه على مساحة 100 م2 ، وبتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية ، وذلك وسط حضور عدد من أهالى المنطقة والمصلين .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله ، وإستكمال أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

محافظ أسوان يؤكد إستمرار إفتتاح المساجد الجديدة وتعزيز دورها الدعوى والمجتمعى


وأكد محافظ أسوان على إستمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ، بقيادة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لإفتتاح المزيد من المساجد الجديدة بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى توفير أماكن لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية ، وخدمة أهالى المناطق والقرى ، وتعزيز الدور الدعوى والمجتمعى لبيوت الله ، فضلاً عن دعم جهود نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية .
وتعكس هذه الجهود حرص الدولة المصرية ، ومحافظة أسوان على إعمار بيوت الله ، وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

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