الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

شهدت أسعار الذهب تحولات لافتة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية والمحلية، وهو ما أعاد طرح تساؤلات حول مستقبل المعدن الأصفر وجدوى الاستثمار فيه مقارنة بالمشروعات والبدائل الاستثمارية الأخرى.

وقال أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الاستثمار في إقامة مشروع قد يكون أفضل من توجيه الأموال إلى شراء الذهب، موضحًا أن الأشخاص الذين لا يمتلكون القدرة على دخول البورصة أو تأسيس مشروع يمكنهم اللجوء إلى الذهب كأحد البدائل الاستثمارية.

وأضاف أسامة أحمد، خلال لقاء مع قناة «MBC مصر»، أن الإدارة الأمريكية الحالية غيرت العديد من القواعد والمفاهيم المعتادة في الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب شهدت تحركات غير متوقعة خلال الحرب، قائلًا: «أول مرة نشوف حرب في التاريخ تنزل سعر الذهب»، في إشارة إلى مخالفة حركة المعدن الأصفر للتوقعات التقليدية.

وأشار سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية إلى أن هذه التحركات قد تستمر لحين انتهاء فترة الولاية الحالية للإدارة الأمريكية، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتطرق إلى العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب، موضحًا أن القاعدة المعتادة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع جاذبية الذهب، إلا أن الأسواق شهدت تحركات مغايرة، قائلًا: «لما الفائدة تزيد المفروض سعر الذهب يقل، لكن تفاجأنا إنه زاد».

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر منذ 2020

وكشف أسامة أحمد أن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 8 أضعاف منذ عام 2020 حتى الآن، موضحًا أن المعدن الأصفر زاد نحو 30 مرة مقارنة بالجنيه المصري خلال 15 عامًا، بينما ارتفع بنحو 3.5 مرة مقارنة بالدولار خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6 آلاف جنيه، لافتًا إلى أن المعدن الأصفر يشهد تحركات صعودًا وهبوطًا على مدار العام.

وتوقع سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية وصول أسعار الذهب إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن المدخرين الذين اشتروا الذهب عند مستويات 4 آلاف و5 آلاف جنيه للجرام قد ينظرون إلى هذه الأسعار باعتبارها مستويات منخفضة مقارنة بما قد يصل إليه المعدن مستقبلًا.

وقال: «كل ده هننساه مع الوقت لما يجيب أرقام مش هنشوفها»، مضيفًا: «اللي جاب الذهب بـ4 آلاف و5 آلاف هينساه، لأن الأرقام دي بعد كده هتكون في حتة تانية خالص».