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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخدمات الجوية لـ مصر للطيران تحصد 28 ميدالية وجائزتين في طهاة مبدعون 2026

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

هنأ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، سهير عبد الله موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، وجميع العاملين بالشركة، بمناسبة الإنجاز المتميز الذي حققه فريق طهاة الشركة، بحصد 28 ميدالية متنوعة، إلى جانب جائزتي التميز وأفضل فريق طهاة، خلال مشاركتهم في النسخة الرابعة من ملتقى «طهاة مبدعون 2026»، الذي أُقيم تحت شعار «لقمة هنية»، بمشاركة 42 دولة، وبرعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأعرب وزير الطيران المدني عن خالص تهانيه وتقديره لأعضاء الفريق، مشيدًا بما أظهروه من مهارات فنية وإبداع في مختلف منافسات الملتقى، ومؤكدًا أن هذه النتائج المشرفة تعكس كفاءة الكوادر المصرية وما تمتلكه من خبرات متخصصة وقدرات تنافسية متميزة. كما أشاد بجهود قيادات الشركة والعاملين بها في الارتقاء بمستوى الخدمات الغذائية المقدمة، بما يدعم مكانة شركات مصر للطيران ويعزز قدرتها على تقديم خدمات تواكب المعايير الدولية.

وحقق فريق مصر للطيران للخدمات الجوية 17 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، فضلًا عن الفوز بجائزة التميز في فن الأسبك (Aspic) خلال اليوم الأول للمنافسات، وجائزة أفضل فريق طهاة خلال اليوم الثاني، وذلك ضمن منافسات تنوعت بين فنون الطهي الشرقي والغربي والعالمي والتراثي.

وشهد حفل افتتاح الملتقى، الذي أُقيم بالمتحف المصري الكبير، تكريم سهير عبد الله موسى، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، تقديرًا لجهودها المتميزه . 

كما شارك فريق الشركة في تحدي «الصندوق الأسود» (Black Box)، الذي يتطلب إعداد أطباق مبتكرة باستخدام مكونات مفاجئة خلال 45 دقيقة، ونجح في حصد ميدالية ضمن منافساته.

وحظيت مشاركات فريق الشركة بإشادة لجنة التحكيم العربية والدولية، تقديرًا للمستوى الفني والإبداعي الذي قدمه أعضاؤه، بما يعكس خبرة وكفاءة العاملين بالشركة، ويؤكد قدرتهم على تحقيق نتائج مميزة في المحافل المتخصصة، وترسيخ مكانة مصر للطيران للخدمات الجوية في مجال إعداد الوجبات والخدمات الغذائية. 

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