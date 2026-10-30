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هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل يرحل عموتة عن الأهلي؟.. أمير هشام يكشف كواليس موقف الإدارة

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف إدارة النادي الأهلي من استمرار المدرب المغربي الحسين عموتة في منصبه، بعد الفوز الصعب الذي حققه الفريق على مودرن سبورت، في المباراة التي شهدت جدلًا واسعًا حول الأداء الفني للفريق ومطالبات جماهيرية برحيل المدير الفني.

وأوضح أمير هشام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت، بعدما نجح مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في التصدي لركلة جزاء خلال الدقائق الخمس الأخيرة من عمر اللقاء، ليحافظ على تقدم فريقه ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وأشار إلى وجود تحفظات من جانب العديد من المتابعين على أداء الأهلي والأفكار الفنية للحسين عموتة، في ظل المستوى الذي ظهر به الفريق خلال المباراة، لافتًا إلى أن بعض جماهير القلعة الحمراء طالبت برحيل المدير الفني المغربي من المدرجات أثناء اللقاء.

وأضاف أن التواصل مع مسؤولين داخل النادي الأهلي كشف عن استمرار عموتة في منصبه خلال الفترة الحالية، في ظل عدم وجود أسباب تدفع الإدارة لاتخاذ قرار بإقالته في الوقت الراهن، خاصة مع وجود رؤية داخل النادي تشير إلى تحسن نسبي في الأداء، إلى جانب ظهور بعض اللاعبين بمستويات جيدة، مثل عمر الساعي وأحمد عيد.

وتابع أن الإدارة ترى أن الفريق بدأ يمنح بعض العناصر فرصًا للمشاركة، في ظل استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من المباريات الأخيرة، موضحًا أن الاتجاه الغالب داخل إدارة الكرة يتمثل في الإبقاء على الحسين عموتة حتى إشعار آخر، مع ترقب نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن مواجهة الأهلي المرتقبة أمام بيراميدز ستكون من المحطات المهمة في تقييم موقف المدير الفني، في ظل وجود بعض الأصوات داخل النادي التي ترى أن استمرار المدرب المغربي ليس في مصلحة الفريق، لكنها تظل أقلية مقارنة بالاتجاه الداعم لبقائه.

ولفت إلى أن الإطاحة بمدرب لم يتعرض للخسارة قد تضع أي مدير فني جديد أمام ضغوط كبيرة وتخوفات عند توليه المسؤولية، وهو ما يجعل إدارة الأهلي تفضل استمرار الوضع الحالي في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، تطرق أمير هشام إلى موقف محمد هاني وإمام عاشور من العودة إلى قائمة الأهلي خلال المباريات المقبلة، موضحًا أن استبعادهما جاء بقرار فني من الحسين عموتة، دون تدخل من إدارة النادي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يحظى بموافقة المسؤولين داخل القلعة الحمراء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن موقف عموتة لم يصل إلى مرحلة التغيير في الوقت الحالي، مع استمرار الثقة في بقائه، على أن تكون نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مواجهة بيراميدز، عاملًا مهمًا في تحديد ملامح المرحلة القادمة داخل النادي الأهلي.

أمير هشام الأهلي الحسين عموتة

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