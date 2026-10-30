أمير هشام: استمرار عموتة مع الأهلي مضيعة للوقت.. وهؤلاء الأفضل لخلافته

شنّ الإعلامي أمير هشام هجومًا حادًا على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن استمرار المدرب في منصبه قد يضر بطموحات الفريق في المنافسة على البطولات.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أداء الأهلي أمام مودرن سبورت لم يشهد أي تطور ملحوظ، مشيرًا إلى استمرار تراجع الفريق خلال الشوط الثاني، واعتماده على الضغط العالي لفترات محدودة، مع ترك الاستحواذ للمنافسين، سواء كانوا من الفرق الكبرى أو الأقل مستوى.

وأضاف أن الحسين عموتة لم يغيّر قناعاته الفنية حتى الآن، ولا يتوقع أن يتراجع عنها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مسؤولي الأهلي كانوا يرون، عقب التعادل أمام القناة، وجود تقصير وتكاسل من بعض اللاعبين، لكن الفريق ظهر أمام مودرن سبورت بروح قتالية وعزيمة أكبر، وهو ما يدفعه إلى تحميل المدير الفني مسؤولية التراجع في الأداء بدلًا من توجيه اللوم إلى اللاعبين.

وأكد أمير هشام أن الإفراط في انتقاد اللاعبين قد يضر بالفريق، معتبرًا أن المشكلة الأساسية تكمن في أفكار عموتة الفنية، التي وصفها بأنها أقرب إلى أسلوب الأندية التي تنافس في وسط جدول الترتيب، وليس الفرق الكبرى التي يتعين عليها المبادرة بالهجوم وفرض أسلوبها على المنافسين.

وأشار إلى أن طريقة لعب الأهلي الحالية قد تتسبب في تعثر الفريق خلال المباريات المقبلة، معربًا عن قلق جماهير القلعة الحمراء قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، ومطالبًا مسؤولي النادي بإعادة تقييم موقف المدير الفني بصورة عاجلة.

وشدد الإعلامي على أن إقالة المدرب خلال منتصف الموسم ليست أمرًا معيبًا، مؤكدًا أن التمسك بقرار غير مناسب قد يؤدي إلى خسارة المزيد من النقاط والبطولات، وأن استمرار الحسين عموتة، من وجهة نظره، يمثل إهدارًا للوقت في ظل عدم ظهور التطور المنتظر على أداء الفريق.

وأضاف: «نحن نتحدث عن مصلحة الأهلي، والحل من وجهة نظري هو رحيل الحسين عموتة في أقرب وقت ممكن، والتعاقد مع مدير فني يمتلك القدرة على التعامل مع طبيعة الكرة المصرية وضغوط المنافسة».

وفيما يتعلق بالبدائل المحتملة، طرح أمير هشام عددًا من الأسماء لتولي القيادة الفنية للأهلي حال رحيل المدرب المغربي، حيث رشح الثنائي المصري حسام البدري وعلي ماهر، لما يمتلكانه من خبرات في الكرة المصرية، كما أشار إلى إمكانية التعاقد مع أحد المدربين الأجانب الذين سبق لهم العمل في الأجواء المصرية والأفريقية، مثل البرتغالي جوزيه جوميز والكرواتي كرونوسلاف يورشيتش.

وأوضح أن إصرار الإدارة على استمرار المدرب رغم الانتقادات قد تكون له عواقب سلبية على مسيرة الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القرار النهائي يظل من اختصاص مسؤولي النادي، لكنه يرى أن التغيير في الوقت الحالي سيكون الخيار الأفضل.

وتطرق أمير هشام إلى تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، أمام مودرن سبورت، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليسهم بصورة مباشرة في الحفاظ على تقدم فريقه وتحقيق الفوز.

وقال إن عموتة يدين بالفضل لشوبير، الذي أنقذه تصديه لركلة الجزاء مؤقتًا من الضغوط المتزايدة والمطالبات برحيله، مشددًا على أن الحارس يستحق الإشادة بما قدمه خلال اللقاء.

وأشاد الإعلامي بمستوى شوبير، موضحًا أنه عاد إلى التدريبات بعد حصوله على إجازة لمدة ثلاثة أيام، ونجح في تقديم أداء مميز، ليؤكد قيمته داخل الفريق ويصبح أحد أبرز الأسماء التي حظيت بتقدير جماهير الأهلي.

كما أثنى على هدوء تصريحات الحارس عقب المباراة، معتبرًا أن ما قدمه داخل الملعب وخارجه يعكس قدرته على التعامل مع الضغوط، بعدما لعب دورًا حاسمًا في منح الأهلي ثلاث نقاط ثمينة أمام مودرن سبورت.