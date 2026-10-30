روسيا تعلن إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 1.043 مسيرة أوكرانية كانت تستهدف الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وبالأمس ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 1140 عسكريا أوكرانيا بالإضافة إلى تحسين القوات الروسية لمواقعها التكتيكية، وإسقاط أنظمة الدفاع الجوي لـ 1425 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 145 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.