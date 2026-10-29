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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير: تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة يضع الاقتصاد المصري أمام فرص وتحديات جديدة

محمد علي أحمد
محمد علي أحمد
أحمد أيمن

أكد الخبير الاقتصادي محمد علي أحمد، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة يحمل انعكاسات مهمة على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي، وتحركات الدولار، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتكلفة الاقتراض الخارجي.

وأوضح محمد علي في تحليل قرارات الفيدرالي الأمريكي، أن القرارات تمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة الأسواق الدولية، نظرًا إلى المكانة المحورية للدولار في النظام المالي العالمي، مشيرًا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط النقدية، بل يعكس توجهًا لمراقبة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي قبل اتخاذ قرارات جديدة.

الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد العالمي

وقال الخبير الاقتصادي، إن استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبيًا يفرض تحديات على العديد من الاقتصادات، خاصة الدول الناشئة التي تعتمد على التمويل الخارجي أو تحتاج إلى جذب استثمارات دولية بصورة مستمرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي ورائد الاعمال محمد علي أحمد، أن تثبيت الفائدة قد يسهم في الحد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، لكنه لا يعني بالضرورة انتقال الأموال إلى الأسواق الناشئة، لأن قرارات الاستثمار ترتبط أيضًا بمستويات المخاطر، واستقرار العملات، والعوائد المتوقعة، والأوضاع الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الأسواق العالمية ستظل تراقب بيانات التضخم الأمريكي وسوق العمل والنشاط الاقتصادي، باعتبارها مؤشرات رئيسية لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كيف ينعكس القرار على الدولار والجنيه المصري؟

وأوضح محمد علي أحمد، أن تأثير القرار الأمريكي على سعر الدولار أمام الجنيه المصري يتوقف على مجموعة من العوامل، ولا يمكن ربطه بصورة مباشرة بتثبيت أسعار الفائدة وحده.

ولفت إلى أن تحركات سعر الصرف في مصر ترتبط كذلك بحجم التدفقات الدولارية، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب احتياجات الاستيراد والالتزامات الخارجية.

وأكد أن استقرار السياسة النقدية الأمريكية قد يوفر قدرًا من الوضوح للأسواق، إلا أن اتجاه الدولار يظل مرهونًا بتطورات الاقتصاد العالمي والطلب على العملة الأمريكية، فضلًا عن المؤشرات المحلية المرتبطة بتوافر النقد الأجنبي.

وشدد على أن تعزيز موارد مصر من العملات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للصادرات يمثلان عاملين مهمين لدعم استقرار الاقتصاد، وتقليل تأثره بالتقلبات الخارجية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي وتكلفة الدين

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الفائدة الأمريكية تؤثر في قرارات المستثمرين بشأن المفاضلة بين السندات الأمريكية وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، موضحًا أن ارتفاع العائد على الأصول الدولارية قد يزيد جاذبيتها مقارنة بالبدائل الأخرى.

وتابع أن تثبيت الفائدة قد يحد من الضغوط الإضافية التي كان من الممكن أن تنتج عن رفع جديد، لكنه لا يضمن عودة الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المصرية، إذ يظل المستثمرون مهتمين بمستويات المخاطر والعائد الحقيقي وتوقعات سعر الصرف.

وأشار محمد علي إلى أن تكلفة الاقتراض الخارجي تتأثر بأسعار الفائدة العالمية، إلى جانب التصنيف الائتماني للدولة ومخاطر الاستثمار وفروق العائد، ما يجعل إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل من الأولويات الاقتصادية المهمة.

الذهب بين قرارات الفيدرالي والتوترات العالمية

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، أوضح أن المعدن الأصفر يتأثر بتحركات الدولار والعوائد الحقيقية على السندات الأمريكية، فضلًا عن الطلب على الملاذات الآمنة في أوقات التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن تثبيت الفائدة لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار الذهب، إذ قد تتغير الأسعار وفقًا لتوقعات المستثمرين بشأن القرارات المقبلة، وحركة العملة الأمريكية، وتطورات الأسواق العالمية.

وأكد أن السوق المصرية تتأثر أيضًا بسعر صرف الجنيه ومستويات الطلب المحلي، ولذلك فإن تقييم اتجاه الذهب يحتاج إلى متابعة هذه العوامل مجتمعة.

ما المتوقع للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة؟

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستفادة من التطورات النقدية العالمية تتطلب تعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الإنتاج والصادرات، والعمل على احتواء التضخم وتحسين كفاءة إدارة الدين.

وأوضح أن قرار الفيدرالي الأمريكي يمثل عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق، لكنه لا يحدد وحده مستقبل الاقتصاد المصري، الذي يتوقف أداؤه أيضًا على السياسات الاقتصادية المحلية وقدرة الدولة على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية.

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