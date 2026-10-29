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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب قرار الفيدرالي.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وتجاوز سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29-10-2026، مستوى الأ 51 ألفا مسجلا الان 51.080  ألف جنيه. 

وعقب قرار الفيدرالي الامريكي شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار، حيث كانت الاسواق متوقعه لهذا القرار.

 سجل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له في أكثر من 5 أسابيع، مدعوما بارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات تاريخية، رغم الضغوط التي يتعرض لها الذهب في البورصات العالمية مع عودة أسعار النفط إلى الصعود وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

جاء ذلك عقب ذلك حالة من التذبذب حيث افتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، تعاملات اليوم عند 6380 جنيها للجرام، قبل أن يتراجع إلى 6375 جنيها ثم صعد الـ 6380 ، مقارنة بإغلاق تعاملات أمس عند 6390 جنيها.


وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 29-10-2026، استقرار نسبي، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية

أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم الخميس 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الخميس 29-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سجل سعر الذهب عالميًا الآن 4062 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5473 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6380 جنيها، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7297 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 51.080  ألف جنيه. 

في سياق آخر، توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، إمكانية عودة جرام الذهب في السوق المصرية إلى مستوى 7500 جنيه، معتبرا أن التراجع الراهن قد يتيح فرصًا للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، وفق تقديراته لحركة الأسواق.

وقال المهندس سعيد إمبابي إن التوترات الجيوسياسية الراهنة تختلف عن أزمات سابقة، في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه أسواق الطاقة في توجيه حركة الاستثمارات والسيولة عالميًا، موضحًا أن بعض المستثمرين اتجهوا إلى توظيف أموالهم في القطاعات المستفيدة من الأزمة، بدلًا من الاحتفاظ باستثماراتهم في الذهب.

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