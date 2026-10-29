بالحمالات السوداء.. جورى بكر بإطلالة ملفتة فى دبي

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري ، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته من دبي.

تفاصيل إطلالة جورى بكر..

لفتت جورى بكر الأنظار بأناقتها الجريئة، حيث اعتمدت على توب حمالات باللون الأسود، بتصميم أنيق يبرز الخصر مع فتحة صدر، ما منح اللوك لمسة أنثوية جذابة.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر، في المكياج على وضع لمسات رقيقة تكشف عن جمالها، كما اختارت نظارة شمسية باللون الاسود مع البنى لإكمال اللوك.

وكانت احتفلت الفنانة المصرية جوري بكر بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث وجهت رسالة مؤثرة إلى نفسها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، استرجعت خلالها جانبًا من رحلتها الشخصية وما مرت به من تحديات وصعوبات، معبرة عن فخرها بما استطاعت تجاوزه، ومؤكدة إصرارها على مواصلة حياتها بقوة وثقة، مهما واجهتها الظروف.

واختارت جوري بكر أن يكون احتفالها بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن امتنانها لنفسها، والاحتفاء بالتجارب التي ساهمت في تشكيل شخصيتها، بعدما مرت بمراحل مختلفة من حياتها، استطاعت خلالها أن تتجاوز الأوقات الصعبة وتستعيد قوتها من جديد.