سوريا.. مصرع شخص وفقدان آخرين جراء السيول والفيضانات في الرقة

لقي شخص مصرعه، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، إثر سيول جارفة اجتاحت منطقة البو عاصي غرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة شمالي سوريا، عقب هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة يوم الأربعاء ، وفقًا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

وأفادت التقارير بأن السيول جرفت سيارة كانت تقل عائلة بالقرب من جسر السلماني، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين، وسط خطورة تدفق المياه وارتفاع منسوبها.

أمطار غزيرة تضرب مناطق سورية عدة

ونقلت وكالة «سانا» عن شهود عيان أن الضحية كان يحذر سائقي السيارات من دخول المنطقة بسبب شدة السيول، قبل أن تباغته موجة مياه قوية وتجرفه. كما امتدت تداعيات الحالة الجوية إلى محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، ومناطق في أرياف حمص وحماة وحلب، حيث شهدت هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد ورياح قوية، ما أدى إلى تشكل السيول وقطع عدد من الطرق حسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري جهود الاستجابة للحوادث الناجمة عن الأحوال الجوية، بالتزامن مع التحذيرات من الاقتراب من مجاري السيول أو محاولة عبور الطرق التي تغمرها المياه.