جمعت بين الجرأة والأنوثة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالتها

تألقت الفنانة ناهد السباعي بإطلالة أنيقة خلال حضورها فعالية لعلامة شهيرة للعناية بالشعر الفرنسية «Kérastase»، حيث شاركت متابعيها صورًا لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

تفاصيل إطلالة ناهد السباعى..

واختارت ناهد إطلالة باللون البينك، تميزت إطلالتها بتصميم أنيق أبرز جمالها، ونسقت معها إكسسوارات رقيقة ومجوهرات لافتة، فيما اعتمدت تسريحة شعر طويلة بتموجات واسعة وانسيابية، أضفت لمسة من الأنوثة والجاذبية على إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا بألوان دافئة أبرز ملامح وجهها، مع أحمر شفاه بدرجة هادئة، لتجمع بين البساطة والفخامة.

وعلقت ناهد على الصور بكلمات أشارت فيها إلى أجواء الأمسية، واهتمامها بجمال الشعر والأناقة، وسط تفاعل من متابعيها مع أحدث ظهور لها.