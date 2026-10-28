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منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون

انتشار البوست بصفحات المعلمين
انتشار البوست بصفحات المعلمين
ياسمين بدوي

رصد موقع صدى البلد ، انتشارا واسعا لمنشور مطالبة وزير التربية والتعليم يجعل شهر رمضان اجازة في المدارس للطلاب والمعلمين ، انتشارا واسعا على صفحات المعلمين على فيس بوك .

جاء ذلك بعد أن نشر عمرو عمرو الخولي معلم لغة عربية مناشدة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف منذ ساعات ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، قال فيها : "أنا بناشد سيادة وزير التربية والتعليم ومحتاج صوت أولياء الأمور كلها معايا، ياريت لو ناخد شهر رمضان أجازة بين الترمين ، يعني الإجازة متكونش ١٥ يوم عايزينها ٣٠ يوم إللي هما شهر رمضان ، للتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور ، لو حتى هنخصم من إجازة آخر السنة .. لإن في رمضان بيبقى مفيش تركيز من الولاد والمدرسين بنسبة كبيرة

فبمجرد نشر هذا المنشور على صفحة المعلم المذكور ، بدأ عددا من المعلمين في نسخه ونشره بنفس النص على صفحاتهم على فيس بوك ، تأييدا لهذه المناشدة أملا منهم أن تنظر وزارة التربية والتعليم في مدى امكانية الاستجابة للتخفيف على الطلاب .

وقد تفاعل أولياء الأمور مع المناشدة بشكل كبير ، حيث قالت داليا جمال : “مقترح جميل جدا خصوصا ان رمضان بيضيع مننا مع العيال والمذاكره وده شهر في السنة”

وقالت نعمة أشرف : ياريت ونأجز الدروس كمان ، وقال حسام الملا : الفكرة تستحق الدراسة، لأن رمضان يحتاج تنظيم يراعي ظروف الطلاب والأسر والمدرسين، خصوصًا مع طول اليوم الدراسي وتأثير الصيام على التركيز، لكن قرار تمديد إجازة نصف السنة إلى شهر كامل لابد أن يتم دراسته من حيث الخريطة الزمنية وعدد أيام الدراسة، حتى لا يكون على حساب جودة التعليم. 

وقال محمود مدحت : والله هو اقتراح حلو هيريح الموظفين من زحمة المواصلات والذهاب والعودة ، يعني الموضوع كبير وحلو ولازم يتحط على الترابيزة ويتناقش 

وقال مصطفى زهران : موافقين طبعاً عشان الاولاد ياخدو على ايام الصيام وميبقاش فيه تعب ليهم ، ويركزوا فالصلاة والصوم وحفظ القرءان ومسابقات شهر رمضان

وقال فوزي عبد الله : هو كلام محترم ، بحيث في رمضان تنتهى المدارس من اعمال الامتحانات واحضار كتب الترم الثاني ووضع الخطط ، ويُستغل هذ الشهر في عمل دورات تدريبية للمدرسين وانتهاء ادارات المدارس من اعمال الصيانة استعدادا للترم الثانى

رد وزير التعليم 

 حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أي قرارات جديدة ردا على المناشدة المتداولة على فيس بوك بشأن جعل شهر رمضان اجازة في المدارس للتخفيف على الطلاب والمعلمين.

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