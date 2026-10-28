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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في البنوك، عند آخر تراجع تم تسجيله أمس الثلاثاء، حيث شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا، وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي وبعض العملات الأخرى، ليستقر متوسط سعر الدولار عند 56.07 جنيه للشراء و 56.17 جنيه للبيع، ويستقر الريال السعودي عند 14.86 جنيه للشراء و 14.96 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

الدولار يتماسك وسط استمرار التوترات بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

وإليكم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم وفقا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري مع بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار الأمريكي:
شراء: 56.07 جنيه
بيع: 56.17 جنيه

سعر اليورو الأوروبي:
شراء: 62.43 جنيه
بيع: 62.79 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني:
شراء: 74.61 جنيه
بيع: 74.98 جنيه

سعر الريال السعودي:
شراء: 14.86 جنيه
بيع: 14.96 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر الدرهم الإماراتي:
شراء: 15.25 جنيه
بيع: 15.29 جنيه

سعر الدينار الكويتي:
شراء: 176.76 جنيه
بيع: 182.31 جنيه

سعر الدينار البحريني:
شراء: 146.37 جنيه
بيع: 148.98 جنيه

سعر الريال العماني:
شراء: 143.45 جنيه
بيع: 145.89 جنيه

سعر الريال القطري:
شراء: 14.23 جنيه
بيع: 15.41 جنيه

سعر الدينار الأردني:
شراء: 78.17 جنيه
بيع: 79.33 جنيه

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