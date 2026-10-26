زيادة في الوزن وورم ضخم.. أروى جودة تكشف محطات قاسية في حياتها

كشفت الفنانة أروى جودة للمرة الأولى عن معاناتها مع أورام حميدة في الرحم بلغ حجمها ما يعادل حملًا في الشهر السابع ونصف الشهر، إلى جانب موقفها من الإنجاب وذكرياتها الصعبة مع إصابة والدها بمرض ألزهايمر.

وخلال استضافتها في بودكاست "منا وفينا" مع الإعلامية هبة حيدري عبر منصة "المشهد"، أوضحت أروى جودة أنها كانت تفكر في تجميد البويضات، وخلال إجرائها فحوصًا اكتشفت إصابتها بورم في الرحم، مشيرة إلى أنها خضعت لجراحة لاستئصال الأورام قبل زواجها.

وأضافت الفنانة المصرية أن الجراحة التي خضعت لها، تسببت في زيادة وزنها نحو 20 كيلو غرامًا خلال فترة كورونا، مبينة أن زيادة الوزن عرضتها لمواقف محرجة مع بعض مصممي الأزياء الذين رفضوا التعامل معها، قائلين: " أنتِ مش سامبل سايز".

ولفتت أروى جودة إلى أنها استخدمت حقن التخسيس تحت إشراف طبيب تغذية، للتخلص من الوزن الزائد، وخسرت الوزن الزائد قبل أن تلجأ إلى البوتوكس لعلاج ترهل الجلد في الرقبة.

وأكدت أن الزواج بالنسبة إليها ليس مجرد وسيلة للإنجاب، بل بحث عن شريك وصديق تتشارك معه الحياة ويتقبل كل منهما عيوب الآخر، رافضة الضغوطات الاجتماعية التي تدفع المرأة للزواج والإنجاب لمجرد تجاوزها سنًا معينًا.

وأشارت إلى أن والديها لم يضغطا عليها يومًا للزواج، رغم تمنيهما رؤيتها أمًا، كما أكدت أن مرور نحو سبع سنوات من الوحدة لم يدفعها إلى الإنجاب خوفًا من البقاء وحيدة، لأن الطفل يكبر وتصبح له حياته الخاصة.

وتحدثت الفنانة المصرية أنها وزوجها اتخذا قرارًا بعدم الإنجاب، موضحة أن زوجها يبلغ 50 عامًا، وأنهما يخشيان ألا يمتلكا الطاقة الكافية لرعاية طفل مع تقدمهما في العمر، ومع ذلك، أكدت أنهما لن يرفضا الأمر إذا رزقهما الله طفلًا.

وتطرقت أروى جودة خلال حديثها إلى معاناتها خلال مرض والدها بالزهايمر، موضحة أنها تعلمت كيفية التعامل معه بما يتناسب مع حالته، وحرصت على الاستماع إلى أغانيه المفضلة ومشاركته القصص التي يتذكرها، حتى لو كرر الحكاية نفسها مرات عدة.