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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتز إينو يفتح النار على لاعبي الأهلي: اللي مش عارف قيمة التيشيرت يمشي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه معتز إينو، نجم الأهلي السابق، رسالة حادة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مطالبًا إياهم بتحمل المسؤولية وإدراك قيمة ارتداء قميص النادي، في ظل الأزمات التي شهدها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال معتز إينو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن لاعبي الأهلي يجب أن يدركوا أنهم ينتمون إلى نادٍ كبير، وأن هناك العديد من اللاعبين يتمنون الحصول على فرصة اللعب بقميصه، مشددًا على أنه لا يصح أن تتكرر الأزمات والمشكلات من جانب اللاعبين.

وأضاف: «يا لاعيبة الأهلي يا محترمين، لازم كل واحد فيكم يبقى عارف إنه بيلعب في نادي كبير، وإن فيه ناس كتير بتتمنى تكون مكانكم، فمينفعش كل شوية لاعب يطلع يعمل مشكلة».

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي، التي وجهها للاعبين مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة التعامل بحزم مع أي لاعب لا يدرك قيمة قميص الفريق الأحمر.

وأوضح إينو أنه يتمنى أن يكون وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكثر صرامة في التعامل مع اللاعبين، بما يضمن الحفاظ على الانضباط داخل الفريق ومنع تكرار الأزمات.

وخص معتز إينو أحمد رضا، لاعب الأهلي، بانتقادات حادة، مؤكدًا أنه لو كان مسؤولًا داخل النادي لاتخذ قرارًا برحيله، بسبب ما يراه ضرورة لفرض الانضباط واحترام اسم القلعة الحمراء.

وقال إينو: «واحد زي أحمد رضا، لو أنا مسؤول في النادي همشّيه، إنت لسه اسمك مكتوب بالقلم الرصاص، ولسه بتحط رجلك في الأهلي».

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي أثير حول أحمد رضا خلال الأيام الماضية، بعد غيابه عن قائمة الأهلي في مواجهة كيتارا الأوغندي، قبل أن يؤكد وائل جمعة انتظام اللاعب في التدريبات بصورة طبيعية، وينفي وجود مشادة بينه وبين الجهاز الفني.

معتز إينو الأهلي لاعيبة الأهلي محمود الخطيب رئيس النادي أحمد رضا

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