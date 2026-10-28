ميدو: الفارق بين حسين الشحات وأحمد فتوح كبير في العقلية والاحتراف

تحدث أحمد حسام ميدو عن الفارق بين حسين الشحات، لاعب الأهلي، وأحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، رغم انتمائهما إلى المنطقة نفسها، مشيدًا بعقلية الشحات وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق، حتى عندما يشارك بديلًا.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية، إن حسين الشحات وأحمد فتوح من أبناء منطقة واحدة، لكن هناك فارقًا كبيرًا بينهما في العقلية والاحترافية.

وأضاف: «الشحات وفتوح ولاد منطقة واحدة، بس الفارق في العقلية والاحتراف كبير قوي قوي، حسين الشحات بيقعد احتياطي للاعيبة أقل منه فنيًا، بس لما بينزل بيعمل الفارق ويسكت الكل».

وتعكس تصريحات ميدو إشادته بقدرة حسين الشحات على التعامل مع قرارات الجهاز الفني باحترافية، واستغلال الفرص التي يحصل عليها، وتقديم الإضافة للفريق عند مشاركته، في مقابل انتقاده لطريقة تعامل أحمد فتوح مع مسيرته الكروية، في ظل الأزمات التي تحيط باللاعب خلال الفترة الأخيرة.