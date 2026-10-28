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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. أجواء مائلة للبرودة ليلاً وأمطار رعدية ببعض المحافظات

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، الأربعاء، يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حاراً على جنوب البلاد، ومائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة أنه تتكون شبورة مائية (من الساعة 4 إلى 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وتشير التوقعات إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من خليج العقبة ووسط سيناء ومناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 20% تقريباً) خاصة على مناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس) على فترات متتقعة. 

كما توجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح وأمطار

ولفتت الأرصاد إلى نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س)، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفي سياق التحذيرات، نبهت الهيئة إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث 40% تقريباً) ضربات البرق مع السحب الرعدية، فضلاً عن نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق. وتهيب الجهات المعنية بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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