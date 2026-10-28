اشربوا 6 في اليوم.. جمال شعبان يكشف فوائد الشاي للقلب

يعد الشاي من أكثر المشروبات انتشارًا بين المصريين، إلا أن توقيت تناوله وكميته ودرجة حرارته قد تؤثر على الاستفادة منه وتجنب بعض آثاره الصحية.

تحدث الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن فوائد الشاي المحتملة لصحة القلب، مستشهدًا بدراسة صينية رصدت ارتباطًا بين استهلاكه وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

جمال شعبان

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، إنه ينصح بتناول الشاي باعتدال، موضحًا أن بعض الدراسات أشارت إلى فوائد محتملة له، من بينها ارتباط استهلاكه بانخفاض مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية.

الشاي

وأضاف أن دراسة صينية حديثة أُجريت على نحو 480 ألف شخص أشارت إلى ارتباط تناول ما بين 6 و8 أكواب من الشاي الأسود يوميًا بانخفاض مخاطر الإصابة بالجلطات القلبية، لافتًا إلى أهمية مراعاة الحالة الصحية لكل شخص وعدم الإفراط في تناوله.

لماذا يُنصح بتأخير الشاي بعد الأكل؟

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن تناول الشاي مباشرة بعد الوجبات قد يقلل امتصاص الحديد الموجود في الطعام، بسبب احتوائه على مركبات تؤثر على امتصاص الحديد غير الهيمي، الموجود بصورة أساسية في المصادر النباتية.

وأشار إلى أهمية تناول الشاي بعد الأكل بنصف ساعة على الأقل، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا أو الذين يعانون من نقص الحديد، مع العلم أن تأخير الشاي قد يساعد في تقليل تأثيره على امتصاص الحديد.

احذر من شرب الشاي شديد السخونة

وحذر الدكتور جمال شعبان من تناول الشاي والمشروبات الأخرى في درجات حرارة مرتفعة للغاية، مؤكدًا أهمية ترك المشروب حتى يبرد إلى درجة حرارة مناسبة قبل تناوله.

ويرتبط الاستهلاك المتكرر للمشروبات شديدة السخونة بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، ولذلك يُنصح بتجنب شربها وهي ساخنة جدًا.

400 ملليجرام من الكافيين يوميًا.. ضرورة الانتباه للكمية

وأكد شعبان أهمية الاعتدال في تناول الشاي، نظرًا لاحتوائه على الكافيين، مشيرًا إلى ضرورة احتساب إجمالي الكافيين الذي يحصل عليه الشخص من مختلف المشروبات، بما فيها الشاي والقهوة، لتجنب الإفراط في استهلاكه.

ويبلغ الحد اليومي الذي ذكره للكافيين 400 ملليجرام، وهو مستوى يُعد مناسبًا لمعظم البالغين الأصحاء وفقًا للإرشادات الصحية العامة، مع اختلاف الكمية المناسبة بحسب الحالة الصحية والحمل والأدوية المستخدمة ومدى الحساسية للكافيين.

ومن المهم التأكيد أن ارتباط تناول الشاي بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لا يعني بالضرورة أنه يمنع الجلطات أو يعالجها، كما أن تناول 6 إلى 8 أكواب يوميًا ليس توصية مناسبة للجميع، خصوصًا مع اختلاف تركيز الكافيين وحالة كل شخص الصحية.