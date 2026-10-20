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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: الطبيب المصري يتمتع بمكانة متميزة عالميًا

طبيب
طبيب
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المنتج المصري في المجال الطبي يتمتع بمكانة متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تأهيل الأطباء المصريين وتدريبهم بصورة مستمرة يسهمان في تعزيز كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الطبيب المصري يحظى بمكانة متميزة عند العمل في الخارج، بفضل ما يمتلكه من خبرات ومهارات طبية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بتدريب الأطباء وصقل قدراتهم العملية.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى أن تدريب الأطباء حديثي التخرج على أيدي أطباء مصريين ذوي خبرة يمثل أحد العوامل المهمة في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مطالبًا بإتاحة الفرصة أمام خريجي كليات الطب بالجامعات الخاصة للتدريب داخل المستشفيات الحكومية، بما يضمن اكتسابهم الخبرات العملية اللازمة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من إمكانات أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني والمعهد القومي للتدريب بالعباسية، في تطوير برامج تدريبية متخصصة تستهدف الأطباء بمختلف مراحلهم المهنية.

وشدد على ضرورة التوسع في برامج التدريب الطبي المستمر، وتوفير فرص متكافئة للتأهيل العملي لجميع الأطباء، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جمال شعبان الدكتور جمال شعبان معهد القلب القلب

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