هل وضع الموبايل في الجيب الشمال يؤثر على القلب؟.. جمال شعبان يجيب

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، حقيقة تأثير وضع الهاتف المحمول في الجيب الأيسر القريب من القلب، وما إذا كانت الذبذبات الصادرة عنه قد تؤثر على كهرباء القلب.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن وضع الهاتف المحمول في الجيب الأيسر لا يؤثر بصورة عامة على كهرباء القلب، مشيرًا إلى أنه تم إجراء أبحاث واختبارات لدراسة مدى تأثير الهواتف المحمولة على وظائف القلب، وأثبتت أنها لا تؤثر.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، خاصة من لديهم أجهزة مزروعة لتنظيم ضربات القلب، يفضل لهم وضع الهاتف المحمول في الجانب الأيمن، مع تجنب وضعه بالقرب من الجهاز المزروع، والالتزام بتعليمات الطبيب.