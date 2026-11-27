خرج المتسابق محمد الطباخ من منافسات برنامج «دولة التلاوة»، بعد خوض جولة إعادة أمام المتسابق الشيخ محمد رضا، في ختام المنافسة التي شهدت إعلان درجات المتسابقين من لجنة التحكيم.

بدر عبدالحكيم ومحمد أيمن يتصدران النتائج بـ274 درجة في دولة التلاوة

وأظهرت النتيجة النهائية حصول المتسابقين على الدرجات التالية:

بدر عبدالحكيم: 274 درجة.

محمد أيمن عبدالعزيز: 274 درجة.

الحسين بركات: 272 درجة.

علي ياسين التهامي: 272 درجة.

محمد رضا العشري: 271 درجة.

محمد الطباخ: 271 درجة.

وتساوى محمد الطباخ ومحمد رضا في الدرجات المعلنة، بحصول كل منهما على 271 درجة، قبل خوض جولة الإعادة التي انتهت بخروج محمد الطباخ من المسابقة.

وتصدر بدر عبدالحكيم ومحمد أيمن عبدالعزيز قائمة المتسابقين بـ274 درجة لكل منهما، بفارق درجتين عن الحسين بركات وعلي ياسين التهامي، اللذين حصلا على 272 درجة.