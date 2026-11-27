قُتل 11 مدنيا وأُصيب 7 آخرون، بينهم أطفال، جراء قصف واستهدافات طالت مناطق متفرقة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، الجمعة، وفق حصيلة أعلنها مكتب شؤون الحصار التابع للمحافظة، وسط تصاعد الهجمات التي تستهدف الأحياء السكنية والمناطق المدنية.

وأوضح المكتب أن الضحايا سقطوا في مدينة تعز ومديريات التربة وصبر المسراخ والشقب، مشيرا إلى أن الاستهدافات شملت هجمات بطائرات مسيرة وقذائف صاروخية وإطلاق نار من قناصة، محملا الفصائل المسلحة المسؤولية عن سقوط القتلى والمصابين.

وذكر البيان أن ثلاثة مدنيين قُتلوا في حي شارع الثلاثين بمدينة تعز، بينهم طفل يبلغ 10 سنوات ووالده، إلى جانب رجل يبلغ 67 عاما، فيما أُصيب شاب يبلغ 20 عاما بجروح حرجة جراء استهداف بطائرة مسيرة.

وفي مدينة التربة، قُتل 8 مدنيين وأُصيب 4 آخرون إثر قصف استهدف هنجر السينما، قالت السلطات المحلية إنه انطلق من مواقع عسكرية في جبل صبران. كما أُصيبت طفلة تبلغ عاما ونصف العام جراء قذيفة استهدفت أحياء سكنية في عزلة وتير بمديرية صبر المسراخ.

وفي منطقة الشقب، أُصيبت امرأة تبلغ 45 عاما برضوض وسحجات أثناء فرارها من إطلاق نار استهدفها خلال توجهها إلى بئر لتعبئة المياه في قريتها، بحسب البيان.

وتأتي هذه الحصيلة بعد يوم واحد من إعلان إصابة 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأة حامل، جراء قصف وإطلاق نار استهدفا أحياء سكنية في مدينة تعز ومناطق ريفية بالمحافظة، ما يثير مخاوف من استمرار تعرض المدنيين لمخاطر الهجمات المسلحة.

ودعت السلطة المحلية والمنظمات المعنية إلى توثيق الانتهاكات والتحقيق في ملابسات الاستهدافات، ومحاسبة المسؤولين عنها، في وقت لا تزال فيه المحافظة تشهد توترا ميدانيا ومعاناة إنسانية متواصلة.