تصدرت كيكة تراب الملكة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما لفتت أنظار الجمهور بظهورها ضمن أحداث فيلم «حدوتة» المعروض حاليًا في دور السينما، لتثير فضول الكثيرين حول سر تسميتها ومكوناتها وطريقة تحضيرها في المنزل.

وتُعرف كيكة تراب الملكة أيضًا باسم «تراب الملوك»، وهي من الحلويات الباردة التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الكريمي الناعم، كما أنها من الوصفات سهلة التحضير التي لا تحتاج إلى استخدام الفرن، وتعتمد على طبقات من بسكويت الشاي والكريمة والقشطة، مع تغطية الوجه بالبسكويت المطحون، الذي يمنحها شكلًا يشبه التراب، ومن هنا جاءت تسميتها.

طريقة عمل كيكة تراب الملكة

طريقة عمل كيكة تراب الملكة

وتناسب كيكة تراب الملكة التجمعات العائلية والمناسبات المختلفة، كما يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوافرة في معظم المنازل.

مكونات كيكة تراب الملكة:

أولًا: طبقات البسكويت

2 إلى 3 عبوات من بسكويت الشاي السادة.

نصف كوب من الحليب البارد لتغميس البسكويت.

يمكن استبدال الحليب بعصير الأناناس حسب الرغبة.

كمية من البسكويت المطحون ناعمًا للطبقة السفلية والتزيين.

طريقة عمل كيكة تراب الملكة

ثانيًا: مكونات كريمة كيكة تراب الملكة

ظرفان من الكريم شانتيه البودرة.

علبة قشطة.

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

نصف كوب من الحليب السائل البارد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النسكافيه أو الكاكاو حسب الرغبة.

ثالثًا: مكونات التزيين

بسكويت مطحون ناعم.

شوكولاتة مبشورة حسب الرغبة.

مكسرات مطحونة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة تراب الملكة

طريقة عمل كيكة تراب الملكة خطوة بخطوة

- لتحضير الكريمة: في وعاء عميق، اخفقي الحليب البارد مع الكريم شانتيه باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام كثيف ومتماسك، ثم أضيفي القشطة والحليب المكثف المحلى والفانيليا، واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط كريميًا ناعمًا، ويمكن إضافة الكاكاو أو النسكافيه حسب النكهة المفضلة.

ـ تجهيز طبقة البسكويت: أحضري صينية بايركس، ووزعي في قاعها طبقة خفيفة من البسكويت المطحون، أو رصي قطع بسكويت الشاي بعد غمسها سريعًا في الحليب البارد، مع تجنب تركها فترة طويلة حتى لا تتفتت.

- إضافة طبقة الكريمة: وزعي نصف كمية خليط الكريمة فوق طبقة البسكويت، وافرديها جيدًا حتى تغطي السطح بالكامل.

- تكرار طبقات الكيكة: أضيفي طبقة ثانية من بسكويت الشاي المغموس في الحليب، ثم وزعي الكمية المتبقية من الكريمة بالتساوي.

- تزيين كيكة تراب الملكة: غطي الوجه بطبقة وفيرة من البسكويت المطحون ناعمًا، ويمكن إضافة الشوكولاتة المبشورة أو المكسرات لإضفاء مذاق مميز.

- تبريد الكيكة وتقديمها: ضعي الصينية في الثلاجة لمدة تتراوح بين ساعتين و3 ساعات على الأقل، حتى تتماسك الطبقات جيدًا، ثم قطعي كيكة تراب الملكة وقدميها باردة.

وتُعد كيكة تراب الملكة من وصفات الحلويات الباردة المناسبة لمحبي الحلويات سهلة التحضير، خاصة أنها لا تحتاج إلى فرن، ويمكن تنويع نكهتها وإضافة الكاكاو أو النسكافيه والمكسرات حسب الذوق.