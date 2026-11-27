أشاد أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» بأداء المتسابق محمد رضا، واصفين موهبته بالمتميزة وتلاوته بالجميلة، وأثنوا على إتقانه أحكام التجويد، مع رصد ملاحظة فنية تتعلق بزيادة الغنة بصورة بسيطة في ختام الآيات.

لجنة التحكيم تشيد

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف: «شمس ساطعة، موهبة ممتازة وتلاوة جميلة»، معربًا عن إعجابه بأدائه خلال مشاركته في المسابقة.

من جانبه، أشاد الشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، بأداء محمد رضا، قائلًا: «أحسنت وأبدعت هذا اليوم»، مؤكدًا أن قراءته جيدة وأحكامه التجويدية ممتازة.

وأشار إلى وجود ملاحظة فنية بسيطة تتعلق بزيادة الغنة في ختام الآيات، موضحًا أن المتسابق يحتاج إلى الانتباه لهذه الجزئية في أدائه.

وفي سياق تعليقه على التلاوة، مازح الدكتور طه عبدالوهاب، خبير المقامات، المتسابق قائلًا: «أحسنت وابتسم، أنت في دولة التلاوة».